Vom Rhein an die Weser? Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt (24) vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Werder Bremen.

Dies berichtet das Fachmagazin kicker auf seiner Internetseite. Kölns Geschäftsführer Armin Veh hatte einen bevorstehenden Abgang Bittencourts am Montag angedeutet.

Bittencourt, der beim FC noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, könnte in Bremen Zlatko Junuzovic ersetzen, dessen Abschied bereits feststeht. Die Ablöse für Bittencourt soll nach kicker-Informationen im Bereich zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen. Der Flügelspieler stand bislang in 128 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund, Hannover 96 und Köln auf dem Platz. In den letzten drei Partien erzielte Bittencourt vier Tore für den FC.