Kurz vor der Ticketvergabe für die WM blüht Mario Götze auf. Der Kreativgeist von Borussia Dortmund hofft auf ein Turnierteilnahem an der Seite von Pechvogel Marco Reus.

Maracana-Stadion, Rio de Janeiro. Es läuft die 113. Spielminute am 13. Juli 2014, als sich das Fußballer-Leben des Mario Götze für immer verändert. Eine Flanke von Andre Schürrle lässt der begnadete Techniker von der Brust abtropfen und schießt volley mit links ein. Deutschland ist zum vierten Mal Weltmeister und schaut von nun an mit anderen Augen auf seinen Helden. Von Götze werden stets die ganz besonderen Dinge erwartet.

Kurz vor der Kader-Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw für die WM in Russland am 15. Mai kommen die Erinnerung an Götzes Sternstunde wieder hoch. Vier Jahre danach muss er hart um seinen Platz für die Mission Titelverteidigung kämpfen. Und Götze kämpft, wie er beim 1:1 von Borussia Dortmund im Duell bei Werder Bremen am Sonntag erneut eindrucksvoll belegte.

"Wenn man ihn in Ruhe arbeiten lässt, ist er in der Lage, richtig, richtig guten Fußball zu spielen", sagte Dortmunds Trainer Peter Stöger über seinen Quarterback, der auch schon beim 4:0 gegen Leverkusen überzeugt hatte. "Ich will es hoffen", sagte Götzes Kumpel Marco Reus bei Sky auf die Frage, ob beide gemeinsam zur WM fahren werden.

Spritzig, kreativ und mit herausragenden Statistiken - im Saisonendspurt blüht Götze an der Seite des immer wieder verletzungsgebeutelten Reus plötzlich auf. "Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen Qualitäten der Mannschaft helfen kann, den Titel erneut zu gewinnen", hatte Götze Mitte April der Bild-Zeitung gesagt.

Nun liefert der 25-Jährige Löw nach dem verletzungsbedingten Ausfall seiner Konkurrenten Lars Stindl und Serge Gnabry gute Argumente für ein Russland-Ticket. 67 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, zwölf Kilometer abgespult, das 1:0 durch Reus eingeleitet: Götzes Auftritt in Bremen beeindruckte.

"Wir können alle von Mario profitieren", sagte Reus, der 2014 wegen eines Teilrisses der Syndesmose nicht mit nach Brasilien fliegen konnte. Nach dem Finaltriumph hielt Götze ein Trikot seines Freundes in die Kameras. "Jeder weiß, dass er ein ausgezeichneter Fußballer ist. Der Junge braucht Vertrauen und ganz viele Spiele", meinte Reus, der auch die EM 2016 verletzungsbedingt verpasste.

Während Reus trotz der jüngsten Nichtberücksichtigung in diesem Frühjahr von Löw wohl fest für die Russland-Reise planen darf, steht hinter Götze nach einer zunächst bescheiden gelaufenen Rückrunde ein Fragezeichen. Er musste sich scharfe Kritik anhören und beim Revierderby gegen Schalke (0:2) lange auf der Bank schmoren. "Er wird anders beurteilt als andere Spieler", sagte Stöger betont sachlich: "Positives wird im Überschwang gesehen, und wenn mal etwas nicht so funktioniert, wird es gleich sehr negativ bewertet."

Das ist seit Götzes Geniestreich am 13. Juli 2014 so.