Der 1. FC Kleve hat den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Mit einem beeindruckenden 4:0-Erfolg über den Tabellenzweiten des FSV Duisburg.

Levon Kurikciyan erzielte zwei Treffer, zudem waren Nedzad Dragovic und Pascal Hühner erfolgreich. Kleve steht bereits vier Spieltage vor dem Ende der Saison als Meister und Aufsteiger fest.

Für Kleves Trainer Umut Akpinar war es bereits der vierte Aufstieg mit den Schwanenstädtern. Drei als Spieler, jetzt den ersten als Trainer. Zum Lohn wurde sein Vertrag auch gleich einmal verlängert. Akpinar wird den FC auch in der Oberliga betreuen.

Nach sechs Jahren in der Landesliga kehrt Kleve nun in die fünfte Liga zurück. "Ich habe noch nie eine so souveräne Saison gesehen", sagt der Sportliche Leiter Georg Kreß gegenüber der "Rheinischen Post". Akpinar ergänzte gegenüber der "RP": "Das ist einfach eine überragende Mannschaft, auf die ich super stolz bin. Wir haben alle Gänsehaut und müssen es erst einmal einige Tage sacken lassen."

Knapp 1000 Zuschauer waren zu dem entscheidenden Spiel gegen den FSV Duisburg gekommen. Zahlen, die man in Kleve lange nicht kannte. Und die Planungen für die Oberliga laufen bereits auf Hochtouren. Zahlreiche Spieler aus dem eigenen Kader haben für die neue Saison bereits zugesagt. Als Zugang wurde bisher Michel Wesendonk verpflichtet. Der Stürmer kommt vom Bezirksligisten TuB Bocholt.

Um den zweiten Platz gibt es aktuell einen Vierkampf. Denn neben dem FSV Duisburg, dem FC Kray und Scherpenberg sind auch die SF Niederwenigern durch eine Serie von sieben Siegen in Serie vorne dabei. Nur zwei Punkte trennen die vier Teams.