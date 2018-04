Der KFC Uerdingen steht vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Sollte es zum ganz großen Coup reichen, will Trainer Stefan Krämer an seinem Routinier im Kader festhalten.

Der Krefelder Fußballclub Uerdingen 05 reitet auf der ganz großen Erfolgswelle, steht im Moment auf Platz eins in der Regionalliga West und könnte bereits am kommenden Samstag die Meisterschaft perfekt machen. Bereits über die gesamte Saison zeigen die Uerdinger eine starke Leistung, aber seitdem Stefan Krämer die Aufgaben von Ex-Trainer Michael Wiesinger übernommen hat, ist nochmal eine ganz andere Mentalität zu spüren.

Eine der wichtigsten Stützen im Spiel des "Krämer-Express" ist die Nummer 37, Christian Müller. Der Routinier, der im Oktober 2017 den Weg nach Krefeld fand, trägt mit seiner Erfahrung und Ruhe einen wichtigen Teil zum aktuellen Erfolg der Mannschaft bei. "Christian ist ein klasse Typ und ich weiß, was ich an ihm habe", sagte sein Trainer nach der Partie gegen die U23 von Borussia Dortmund (6:2).

Auch in diesem Spiel zeigte Müller wieder seine individuelle Klasse und traf nach Einwechslung zur zwischenzeitlichen 5:2-Führung.

Bislang hat der 34-Jährige für den KFC elf Regionalligaspiele bestritten und dabei zweimal getroffen. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus und die Zukunft des gebürtigen Berliners ist noch ungeklärt. Er selbst macht sich darüber im Moment aber auch überhaupt keine Gedanken: "Ich will einfach nur mit dem KFC Uerdingen in die dritte Liga aufsteigen, alles andere ist mir egal. Man wird dann sehen was kommt oder auch nicht kommt."

"Ich werde auf jeden Fall die Empfehlung abgeben mit Christian Müller zu verlängern." Stefan Krämer (Trainer KFC Uerdingen 05)

Auch wenn im Moment noch keine Gespräche mit den Verantwortlichen von Uerdingen laufen, gibt es einen, der den ehemaligen Bundesligaspieler unbedingt halten möchte. "Ich werde auf jeden Fall die Empfehlung abgeben mit Christian Müller zu verlängern", sagte Krämer, der mit seinem Mittelfeld-Senior mehr als zufrieden ist. "Ich bin ja schon einmal mit ihm aufgestiegen", ergänzt Krämer. In der Saison 2012/2013 schafften die beiden gemeinsam mit Arminia Bielefeld den Sprung in Liga zwei.

Müller, dessen Profi-Karriere 2004 bei Hertha-BSC Berlin begann, will die verbleibenden Spiele mit seinem aktuellen Arbeitgeber natürlich erfolgreich bestreiten: "Wir haben jetzt noch zwei Ligaspiele und dann hoffentlich noch die Relegation. Da werde ich einfach mein Bestes geben und mein Spiel spielen." Der KFC Uerdingen spielt am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen den Wuppertaler SV und am 13. Mai (14 Uhr) beim SC Wiedenbrück. Sollte der KFC dann auch noch aufsteigen, wäre ein Verbleib der Nummer 37 in jedem Fall denkbar.