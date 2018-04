Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Wuppertaler SV und Andre Mandt am Saisonende getrennte Wege gehen werden. Der Mittelfeldspieler bleibt der Regionalliga West erhalten.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, wird sich der ehemalige Steinbacher Mandt dem SC Wiedenbrück anschließen. Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist sich mit den Ostwestfalen einig und wird noch in dieser Woche einen Vertrag an der Rietberger Straße unterschreiben. Wiedenbrücks Trainer Björn Mehnert wollte die Personalie Mandt auf RS-Nachfrage noch nicht bestätigen. "Das ist ein interessanter Spieler. Aber der Wuppertaler SV hat viele interessante Spieler in seinen Reihen."



Neuer Caterer für das Stadion am Zoo

Der Wuppertaler SV geht neue Wege im Stadioncatering: Zur Regionalligasaison 2018/2019 übernimmt "Kaspar Catering" die komplette Gastronomie mit Speisen und Getränkeausschank im Stadion am Zoo. Zudem wird es das Wuppertaler "Creme Eis", bekannt aus dem Creme-Eis-Pavillion am Toelleturm, ab der kommenden Saison zu den Spielen des WSV im Stadion zu kaufen geben. Der Vertrag mit dem Wuppertaler Unternehmen gilt für drei Jahre.

Der defensive Mittelfeldspieler galt vor der laufenden Serie als eine Art Wunschspieler des Ex-Trainers Stefan Vollmerhausen. Mandt wurde vom TSV Steinbach verpflichtet und erfüllte auf Anhieb Vollmerhausens Erwartungen. Unter dem Ex-Coach war der gebürtige Kölner aus der Stamm-Elf nicht wegzudenken. Bei Vollmerhausens Nachfolger Christian Britscho hat Mandt, der 25 Pflichtspiele (zwei Tore, acht Vorlagen) für Wuppertal absolvierte, einen schwereren Stand und musste zuletzt auch auf der Bank Platz nehmen. Neben Wiedenbrück waren auch Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen an dem langjährigen Jugendspieler (1999 bis 2012) von Bayer Leverkusen interessiert.

Nach Michael Blum (voraussichtlich VfB Lübeck), Dennis Dowidat (voraussichtlich TSV Meerbusch), Niklas Heidemann (Preußen Münster) sowie Maurice Horn (SC Obersprockhövel) ist Mandt bereits der fünfte Abgang der Wuppertaler. Dass Enzo Wirtz den Verein verlassen wird, ist ebenfalls bekannt.

So sieht der aktuelle WSV-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Torwart

Sebastian Wickl - Vertrag bis: 30.06.2019

Abwehr

Gino Windmüller - Vertrag bis: 30.06.2019

Peter Schmetz - Vertrag bis: 30.06.2019

Tjorben Uphoff - Vertrag bis: 30.06.2019

Mittelfeld

Sascha Schünemann - Vertrag bis: 30.06.2019

Ryo Terada - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Grebe - Vertrag bis: 30.06.2019

Semir Saric - Vertrag bis: 30.06.2020

Marco Cirillo - Vertrag bis: 30.06.2019

Angriff

Christopher Kramer - Vertrag bis 30.06.2019

Kevin Hagemann - Vertrag bis: 30.06.2020

Shun Terada - Vertrag bis: 30.06.2019

Enes Topal - Vertrag bis: 30.06.2019

Auslaufende Verträge

Joshua Mroß

Emre Bayrak

Yassine Khadraoui

Sandy Husic

Kevin Pytlik

Gaetano Manno

Silvio Pagano

Enzo Wirtz