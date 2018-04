Nach dem Klassenerhalt des MSV war pure Erleichterung zu spüren. Doch nun stecken die Verantwortlichen vor einer schweren Aufgabe. Spieler-Abgänge drohen.

Als Ingo Wald nach dem Spiel gegen Jahn Regensburg die Katakomben der Arena betrat, musste er sich erst einmal sammeln. Zu nervenaufreibend ging es für den 60-Jährigen in den vergangenen Wochen zu. Doch nach dem Erreichen des Klassenerhalts fiel die angestaute Last ab. Und das nicht in Form von vereinzelten Steinen. "Mir ist ein ganzer Gebirgszug vom Herzen gefallen", sagte Wald anschließend.

Vor allem natürlich - und das ist in Duisburg ein alter Hut - aufgrund des finanziellen Aspekts. "Es ist immens wichtig für uns, dass wir auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen", betonte der Vorstandsvorsitzende. "Wir sind sehr froh darüber, dass wir den Klassenerhalt vorzeitig geschafft haben. Und das mit einer brillanten Leistung." Wobei dieser Performance freilich auch eine Menge Kampf vorausging.

Der Monat März wird den Zebras in diesem Jahr weniger gut im Gedächtnis bleiben. Wegen des Pleitenmonats wurde es gegen Ende der Spielzeit dann doch ein wenig spannender, als nach 24. Spieltagen erhofft. "Es war klar, dass wir als Aufsteiger auch Phasen haben werden, in denen es nicht so gut läuft. Aber wir haben uns aus dieser Periode gekämpft und haben es einfach verdient drin zu bleiben", sagte MSV-Kapitän Kevin Wolze. "Wir haben in dieser Saison oft bewiesen, dass die Mannschaft einen tollen Charakter hat."

Was allerdings durchaus Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken könnte. Bei finanzstärkeren Klubs. Bei Bundesligisten. "Es gibt viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Es ist nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch die Diskussion mit den Spielern", erläuterte Wald. "Die Frage ist, ob wir den Spielern die Chance verbauen wollen, in der Bundesliga zu spielen. Das muss insgesamt für beide Parteien passen. Wir werden versuchen dort die optimalen Lösungen zu finden."

Das sollte dann allerdings schnellstmöglich passieren. Denn Sportdirektor Ivo Grlic und Trainer Ilia Gruev stecken schon mitten in der Personalplanung für die kommende Saison. Der Präsident vertraut hierbei seinem handelnden Personal. "Natürlich gehört bei Spieler-Verpflichtungen auch immer ein Stück weit Glück dazu. In diesem Jahr hat Ivo wirklich brillante Abschlüsse erzielen können", erklärte er, bevor er ergänzend hinzufügte: "Das wird sicherlich nicht jedes Jahr passieren. Wenn wir nur annähernd so viele Volltreffer haben, bin ich mehr als zufrieden. Ich denke schon, dass wir einen schlagkräftigen Kader stellen werden."