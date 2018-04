Rot-Weiss Essen hat ein sehr erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht. Nach der U19- ist auch die U17-Mannschaft aufgestiegen.

Nur ein Jahr nach dem Doppel-Abstieg feiert RWE den direkten Doppel-Aufstieg in die Junioren-Bundesligen. Während die U19 am Samstag mit einem 2:0 gegen Schwarz-Weiß Essen die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machte, gelang der U17 am Sonntag beim 4:0-Erfolg beim VfR Krefeld-Fischeln der Wiederaufstieg.

Wir haben am Montagmorgen mit Erfolgstrainer Antonis "Toni" Kotziampassis, der seit 14 Jahren an der Hafenstraße arbeitet und in der kommenden Saison in seine sechste Saison als U17-Trainer der Rot-Weissen gehen wird, gesprochen.

Toni Kotziampassis, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Wie viele Steine sind Ihnen am Sonntag denn vom Herzen gefallen?

(lacht) Unendlich viele. Wir sind wirklich sehr, sehr erleichtert. Der Abstieg im letzten Mai hat uns ja aus heiterem Himmel getroffen. Wir sind mit 28 Punkten abgestiegen. Das ist der Wahnsinn. Dieses Jahr haben die Kellerkinder in der U17-Bundesliga 12 bis 20 Punkte. 28 Punkte würden diesmal locker reichen. Uns standen nach dem Abstieg nur fünf, sechs Spieler zur Verfügung. Die zehn Zusagen von den externen Spielern sowie drei aus unserer eigenen U16 waren nach dem Abstieg nicht mehr gültig. Keiner dieser Jungs wollte in der Niederrheinliga spielen. Wir mussten in wenigen Wochen einen 18-Mann-Kader zusammenstellen. Letztendlich haben wir Spieler aus Homberg, Waltrop und anderen Städten außerhalb Essens holen müssen. Das war nicht einfach.

Und nun ist die zusammengewürfelte Mannschaft zwei Spieltage vor Schluss bereits aufgestiegen...

Ja, das ist toll und das kann man den Jungs gar nicht hoch genug anrechnen. Wir sind mit einer 0:1-Niederlage gegen Wuppertal in die Saison gestartet. Da waren die Köpfe natürlich sofort unten. Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir Rot-Weiß Oberhausen und den Wuppertaler SV ärgern und schauen wollen, wo unser Weg letztendlich hinführen wird. Dass wir zwei Spieltage vor Schluss bereits aufgestiegen sind und zwölf Punkte vor RWO und 13 Zähler vor dem WSV liegen, ist wirklich sensationell.

Die kommende Bundesliga-Saison dürfte nun etwas einfacher zu planen sein, oder?

Natürlich. Wir sind bereits zu diesem Zeitpunkt sehr weit. Fünf Jungs aus der Aufstiegsmannschaft werden bei uns bleiben. Zudem konnten wir bereits sieben externe Spieler verpflichten. So dass der Kader schon zur Hälfte feststeht. Aus der aktuellen Aufstiegsmannschaft werden sechs Mann in unsere U19 aufrücken und sieben Mann den Verein verlassen.

Welches Ziel verfolgen Sie in der neuen Saison?

Wir wissen wie attraktiv die Bundesliga-West ist, aber auch wie schwer es ist dort zu bestehen. Letztendlich geht es für uns primär darum, die Jungs weiterzuentwickeln und drei Mannschaften hinter uns zu lassen.