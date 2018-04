Wird der ASC 09 Dortmund nervös? Am Sonntag verlor der Spitzenreiter vor 500 Zuschauern mit 1:3 (0:0) im heimischen Waldstadion gegen die Sportfreunde Siegen.

Dadurch schmilzt der Vorsprung auf Verfolger 1.FC Kaan-Marienborn in der Oberliga Westfalen auf drei Punkte zusammen. Sechs Zähler hinter dem ASC lauert bei zwei weniger ausgetragenen Spielen bereits der SV Lippstadt 08.

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Vier Tage nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg bei der Hammer SpVg strauchelte der Spitzenreiter gegen Kellerkind Siegen. Nachdem es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden hatte, nutzte Siegen zwei katastrophale Abwehrfehler der Dortmunder zur überraschenden Führung. „Es war eine extrem ärgerliche Niederlage, weil wir eine große Chance haben liegen lassen, das Tor zur nächsten Liga weit aufzustoßen. Aus dem Nichts heraus kassieren wir das 0:1“, ärgerte sich ASC 09-Trainer Adrian Alipour. „In dieser Situation haben wir wie auch beim 0:2 ganz schlecht verteidigt.“

Dabei hatten die Hausherren 60 Sekunden nach dem 0:1 durch Björn Jost (61.) die große Möglichkeit zum Ausgleich. Aber Dennis Drontmann scheiterte mit einem Strafstoß am überragenden Siegener Torwart Christoph Tietz. „Der verschossene Elfmeter war mit die spielentscheidende Situation“, haderte Alipour.

Allerdings muss sich sein Team auch an die eigene Nase fassen. Denn nach einer tollen Anfangsphase mit einigen sehr guten Möglichkeiten stockte das Spiel des ASC 09 ab der 15. Minute. „Wir stehen aber auch in der Tabelle etwas schlechter, als wir es vom spielerischen Leistungsvermögen eigentlich sind“ freute sich Siegens Trainer Dominik Dapprich über den unerwarteten Dreier.

Mit dem 3:0 durch Okay Yildirim (82.) war das Spiel gelaufen. „Unser Sieg gegen Gütersloh am Mittwoch war der Brustlöser. Gegen den ASC haben wir es in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht. Endlich waren wir mal effektiv“, jubelte Dapprich.

Während sein Team nun Luft nach unten hat, wird die Luft für den ASC 09 Dortmund nun etwas dünner. Das Anschlusstor von Michael Seifert sechs Minuten vor dem Ende kam zu spät. „Wer auswärts drei Tore erzielt, gewinnt verdient. Es war ein Spiel, bei dem wir noch endlos hätten spielen können ohne genügend Tore zu erzielen“, vermutete Alipour.