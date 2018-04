Der "Krämer-Express" steuert weiter auf die Station Meisterschaft zu. Beim 6:2-Auswärtssieg gegen die U23 vom BVB zeigte der KFC eine starke zweite Halbzeit.

Der KFC Uerdingen ist auf dem besten Weg die Meisterschaft in der Regionalliga-West klar zu machen. Wenn Viktoria Köln am Mittwoch gegen Alemannia Aachen patzt, könnte der KFC bereits am Samstag gegen den Wuppertaler SV den ersten Platz und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde feiern. Beim Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund zeigte die Mannschaft aus Krefeld jedenfalls, dass sie eines Meistertitels würdig sind.

"Ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Nach dem Rückstand haben die Jungs nicht aufgegeben und immer weiter gearbeitet. Gegen eine der besten U-Mannschaften haben wir eine fast perfekte zweite Halbzeit gespielt. So haben wir eine gute Chance Meister zu werden", fasste der sichtlich zufriedene KFC-Trainer Stefan Krämer die Leistung seiner Mannschaft zusammen.

Es war das 14. Spiel in Folge, das die Jungs von Stefan Krämer nicht verloren haben. Die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel datiert vom 18.11.2017, als man mit 0:1 gegen die U23 vom 1.FC Köln verlor. Als Faktor für den andauernden Erfolg sieht Krämer den Konkurrenzkampf in seiner Mannschaft: "Jeder will seine beste Leistung abrufen und jeder will natürlich spielen. Aber alle haben hier das gleiche Ziel und arbeiten zusammen. Sowas ist auch nicht unbedingt normal."

"Ich will jetzt einfach nur mit dem KFC in die dritte Liga aufsteigen, alles andere ist mir egal." Christian Müller (KFC Uerdingen)

Ein weiterer Erfolgsgarant für den KFC Uerdingen sind die Fans, die ihre Mannschaft in jedem Spiel mit aller Kraft unterstützen. Auch im Stadion Rote Erde waren wieder etliche Fans, die ihren KFC mit Gesängen nach vorne peitschten. "Wir waren heute wieder zu zwölft und das ist keine dahergesagte Floskel", wusste Krämer den Support der Anhänger zu schätzen und fügte an "Wir haben uns am Anfang unserer Zusammenarbeit vorgenommen diese Euphorie zu entfachen, die jetzt da ist."

Auch die Spieler wollen ihr Ziel nun endlich erreichen. "Ich will jetzt einfach nur mit dem KFC in die dritte Liga aufsteigen, alles andere ist mir egal", freut sich Routinier Christian Müller über die kommenden Spiele.

Nach dem Sieg feierte die Mannschaft gemeinsam mit den Fans. Und die feierten Krämer. Nicht Spieler und Trainer sorgen beim KFC Uerdingen für einen gewaltigen Aufschwung, sondern auch die Zuschauer.

Lediglich zwei Spiele trennen den Spitzenreiter der Regionalliga-West noch von der Meisterschaft. Ehe es am 13.05 im letzten Spiel zum SC Wiedenbrück geht, spielen die Uerdinger zu Hause gegen den Wuppertaler SV. "Jetzt hoffe ich einfach, dass sich jeder eine Karte für das Spiel gegen Wuppertal holt und vielleicht auch am Mittwoch schon die Daumen drückt", sagte Krämer, der damit auf die Partie von Verfolger Viktoria Köln anspielt.