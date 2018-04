TuRU Düsseldorf holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Düsseldorfer gewannen die Oberliga-Partie gegen den VfB Speldorf mit 2:1.

"Dann nimm ihn doch direkt mit der Picke!", kommentierte ein Zuschauer lapidar. VfB-Spieler Maximilian Heckhoff hatte gerade ein Freistoß über das gegnerische Gehäuse gezimmert. Es deute sich bereits an, es sollte ein gebrauchter Tag für den VfB Speldorf werden. Gegen TuRU Düsseldorf setzte es eine verdiente 2:1-Niederlage.

Düsseldorf übernahm schon früh das Kommando. "Wir haben sehr gute 25 Minuten gespielt und viele Fehler beim Gegner provoziert", sagte Samir Sisc über seine Mannschaft. In der 14. Minute dribbelte Julian Kanschik in den VfB-Strafraum und legte für Jacub Przybylko auf. Verzweifelt warfen sich mehrere Speldorfer in den Schuss des Düsseldorfers, trotzdem kullerte der Ball über die Linie. Doch Speldorf hatte im Anschluss mehr Spielanteile. Die erste halbwegs gute Chance, in der 34. Minute, war ein Kopfball von Abdul Yussif, der den Ball knapp neben dem Pfosten setzte.

Nach der Halbzeit waren die Speldorfer wacher und versuchten die Konter von TuRU frühzeitig zu unterbinden. Ihre Anstrengungen wurde schnell belohnt. Yussif schob in der 50. Minute zum 1:1-Ausgleich ein. Doch immer wieder mischten sich individuelle Fehler in das Spiel beider Mannschaften. "In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber im Endeffekt bringen wir uns durch eigene Fehler wieder komplett aus dem Spiel", sagte Mikolajczak. Es war allerdings ein Standard, der die erneute Führung für Düsseldorf brachte. Eine Ecke von Wolf wurde zunächst verlängert und landete am zweiten Pfosten bei Hotic, der zum 2:1 einschob. Speldorf gab sich zwar nicht auf, tat sich in der Schlussphase jedoch schwer Lücken in der Düsseldorfer Defensive zu finden.

Trainer Christian Mikolajczak war dementsprechend unzufrieden mit der Leistung seines Teams: "Die erste Halbzeit haben wir keinen Oberliga-Fußball gespielt. Das hat nichts mit unser bisherigen Saisonleistung zu tun. Ich kann mir nicht erklären was mit der Mannschaft los ist". Es war bereits die dritte Niederlage in Folge für Speldorf. Die komfortable Tabellensituation lässt der Trainer nicht als Ausrede gelten. "Wenn die Jungs meinen, dass sie das so machen müssen, können sie das mit jemand anderem machen, aber nicht mit mir", urteilte Mikolajczak. Lobende Worte gab es vom Gäste-Trainer Sisic: "Ich muss ganz ehrlich sagen, was Speldorf spielerisch leisten kann, hat mir gefallen. Sie stehen nicht zu Unrecht auf einem gesicherten Tabellenplatz". Dort könnte Sisic mit seiner Mannschaft auch bald stehen.