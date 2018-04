Zum 30. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfing der ETB Schwarz-Weiß Essen den TV Jahn Hiesfeld. 2:1 (1:1) hieß es nach 90 Minuten.

Kurz vor dem Anpfiff sorgte ein kurzfristiger Wechsel in der ETB-Startaufstellung für Verwirrung unter den 326 Zuschauern im Essener Uhlenkrug-Stadion: Für Marvin Ellmann - den derzeit besten Torschützen der Schwarz-Weißen - rückte Athanasios Tsourakis ins Anfangsaufgebot der Hausherren. Der 30-jährige Ellmann musste aber trotz kurzfristiger Änderung nicht lange auf seinen Einsatz warten: Nachdem er sich das Treiben auf dem Rasen eine halbe Stunde lang nur von der Bank aus ansehen konnte, brachte Manfred Wölpper seinen Stürmer schon vor dem Pausenpfiff im Wechsel für Eren Canpolat ins Spiel - und bewies damit ein glückliches Händchen, denn: Nachdem der TV Jahn in der 25. Minute durch einen Strafstoß von Kevin Krystofiak in Führung ging, war es Torjäger Ellmann, der den Rückstand nur zwei Minuten nach seiner Einwechselung - ebenfalls vom Elfmeterpunkt aus - egalisierte (32.).

Zuvor wurde Tsourakis im Dinslakener Strafraum zu Fall gebracht. Wie schon zuvor für den TV, griff Schiedsrichter Christian Szewczyk ohne zu zögern zur Pfeife. “In der ersten Halbzeit waren wir teilweise wie paralysiert, das war vogelwild”, sagte der bis dahin unzufriedene ETB-Trainer Wölpper mit Blick auf den ersten Durchgang. Sein Gegenüber vom TV Jahn war zu diesem Zeitpunkt weitaus zufriedener: “Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden. Wir haben gut angefangen und Druck gemacht”, sagte Jahn-Trainer Thomas Drotboom.

Fechner köpft ETB zum Sieg

Zum Bedauern der Gäste brachte eine gute erste Halbzeit an diesem Fußballnachmittag aber nicht viel, denn obwohl die Gäste insgesamt einen etwas besseren Tag erwischten, durften am Ende die Gastgeber jubeln: Zwei Minuten vor dem Abpfiff köpfte ETB-Kapitän Robin Fechner die Schwarz-Weißen zum Sieg. “In der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas konzentrierter. Mit dem späten Treffer ist es dann aber ein glücklicher Sieg”, freute sich ETB-Trainer Wölpper. Drotboom hingegen schaute am Ende des Tages in die Röhre - und gab zu: “Wir hatten uns für das Spiel einiges vorgenommen. Am Ende bin ich aber enttäuscht, da bin ich ehrlich.”