RuWa Dellwig erteilte AL-ARZ Libanon Essen 08 eine Lehrstunde und gewann mit 6:0.

Dellwig ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das AL-ARZ letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Letztlich kam RuWa Dellwig gegen AL-ARZ Libanon Essen 08 zu einem verdienten 6:0-Sieg.

Die drei Punkte bringen für Dellwig keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Mit 81 Toren fing sich AL-ARZ die meisten Gegentore in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Der Gast bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Die Abwehrprobleme von AL-ARZ Libanon Essen 08 bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. AL-ARZ musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da AL-ARZ Libanon Essen 08 insgesamt auch nur sieben Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Motor von AL-ARZ stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei RuWa Dellwig, wo man insgesamt 45 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den elften Tabellenplatz belegt. Als Nächstes steht für Dellwig eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen die Tgd Essen-West. AL-ARZ Libanon Essen 08 empfängt parallel den FC Saloniki Essen.