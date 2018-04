Der VfL Bochum ist auf den zweiten Platz der A-Junioren Bundesliga West geklettert. Das Team von Dimitrios Grammozis will sich nun die Endrunden-Teilnahme sichern.

Der 25. Spieltag ist nun auch Geschichte, am kommenden Wochenende steht für die U-19 Mannschaften der letzte Meisterschaftsspieltag auf dem Programm. An der Spitze wird es keine Überraschungen mehr geben, der FC Schalke 04 um Trainer Norbert Elgert sicherte sich mit einem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach schon zwei Spieltage vor dem Saisonende die Meisterschaft.

Interessant wird nun der Kampf um Platz zwei zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Denn der BVB erlaubte sich am Sonntag den Mega-Patzer in Münster (1:2) und gab Platz zwei an die Bochumer ab. Der VfL gewann gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 und schob sich am amtierenden deutschen Meister vorbei. Noch ein Sieg im letzten Spiel beim SC Paderborn trennt das Überraschungsteam von der Teilnahme an der Endrunde. "Ich denke, dass die Herausforderung weniger in der Physis liegt", ist sich VfL-Trainer Grammozis sicher und ergänzt: "Das ist eher eine mentale Geschichte. Ich muss die Spieler gar nicht mehr motivieren."

Und auch von der individuellen Klasse seiner Schützlinge ist der Deutsch-Grieche überzeugt: "Die Jungs bringen eine ungeheure Qualität mit auf den Platz." Obwohl die Bochumer im letzten Duell gegen Arminia Bielefeld nach der Halbzeitpause zurücklagen, gab es für den 39-Jährigen VfL-Trainer nach eigenen Angaben keinen Grund zur Sorge. Die Bochumer drehten das Spiel im Stil einer Spitzenmannschaft: "Ich glaube an mein Team", betont der Bochumer Trainer.

Ich glaube an mein Team. Dimitrios Grammozis

Am letzten Spieltag reist die Grammozis-Elf zum Tabellenzehnten SC Paderborn. Dabei hätte der Vorjahresvierte durchaus jetzt schon Grund zur Freude. 15 Siege in 25 Spielen und nur vier Niederlagen zeugen von der Klasse der Bochumer in diesem Jahr.

Grammozis hat allen Grund stolz auf sein Team zu sein: "Wir sind natürlich super zufrieden." Ohne mahnende Worte vor dem Endspiel um Platz zwei geht es dann aber doch nicht: "Wir müssen immer hungrig bleiben."