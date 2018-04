Nach dem 2:0-Sieg der Schalker U19 gegen Arminia Klosterhardt drehte Norbert Elgert zu Hause zunächst wieder seine Laufrunden.

So hält es der Schalker Trainer nach jedem Spiel, während des Laufens lässt er die Partie seiner Mannschaft noch einmal Revue passieren. Die Leistung seiner Mannschaft gegen Klosterhardt war nicht die, die sich Elgert gewünscht hatte. „Wir haben das Spiel zwar dominiert, aber viel zu viele Torchancen ausgelassen“, sagte der 61-Jährige, der ausnahmsweise aber Verständnis dafür hatte.

Zum einen rotierte er auf zahlreichen Positionen, zum anderen ist der „Druck ein wenig raus.“ Seit dem 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende bei Borussia Mönchengladbach ist den Schalkern die Westdeutsche Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Außerdem stand noch am Donnerstag das Halbfinale im Westfalenpokal beim Westfalenligisten SV Lippstadt 08 an, das die Schalker mit 3:0 gewannen.

Gegen Klosterhardt waren Nassim Boujellab und Umut Yildiz die Torschützen. Boujellab traf nach Vorlage von Florian Krüger in der 25. Minute. Yildiz erhöhte nach 39 Minuten auf 2:0. Vor allem in der zweiten Halbzeit verpassten es die Schalker, das Ergebnis gegen den Aufsteiger, der bereits vor dem Spiel abgestiegen war, deutlich in die Höhe zu schrauben.

Am nächsten Samstag beenden die Schalker die Saison in der Bundesliga West mit dem Auswärtsspiel beim DSC Arminia Bielefeld. An eine Pause denken Elgert und sein Team aber noch lange nicht. In der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft trifft Schalke im Halbfinale entweder auf die TSG Hoffenheim oder auf Bayern München. Im Endspiel des Westfalenpokals sind der VfL Bochum und der SC Paderborn die möglichen Gegner.