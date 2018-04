Kurz sah es nach der großen Überraschung aus. Aber die U19 des VfL Bochum kam gegen Arminia Bielefeld nur kurz ins Stolpern und gewann am Ende überlegen mit 3:1 (0:0).

Damit steht das Team von Trainer Dimitrios Grammozis nun hinter dem FC Schalke 04 auf dem zweiten Tabellenplatz, da zeitgleich Borussia Dortmund gegen Preußen Münster mit 1:2 unterlag. Das Ziel der Meisterschaftsendrunde ist damit in greifbare Nähe gerückt.

Dabei sah es zuerst gar nicht mal so gut aus für die Bochumer. Vor gut 100 Zuschauern verlief die erste Halbzeit nicht nach den Vorstellungen des VfL. Waren die Gäste aus Bielefeld als Tabellenzwölfter der Außenseiter in der Partie, so merkte man zu Beginn wenig davon, das Spiel verlief ausgeglichen. "Für mich war das keine große Überraschung", gab VfL-Trainer Grammozis nach der Partie zu: "Ich habe meiner Mannschaft vorher gesagt, dass wir mit einem aggressiven Auftreten der Bielefelder rechnen müssen. Sie haben nichts mehr zu verlieren, sondern nur noch die Chance sich zu beweisen. Solche Gegner sind immer schwer zu bespielen."

Was sich nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit bestätigte, als Rui-Jorge Monteiro-Mendes für die Gäste zur 1:0-Führung traf. "Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zu keiner Zeit Sorgen hatte. Ich habe volles Vertrauen in das Team und seine Qualitäten", blieb Grammozis auch nach dem Rückstand locker. Und dieses Vertrauen wurde belohnt: Nur vier Minuten später glich Dominik Steczyk zum 1:1 aus.

Ich bin sehr stolz, dass wir auch nach einem Rückstand wieder so zurückgekommen sind Dimitrios Grammozis

Nach dem Ausgleich waren die Bochumer nicht mehr zu halten. Tim Kaminski (58.) und der eingewechselte Gentrit Limani (91.) stellten den 3:1-Endstad her. "Ich bin sehr stolz, dass wir auch nach einem Rückstand wieder so zurückgekommen sind", war Grammozis zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und möchte auch die schwächere erste Hälfte nicht zu hoch hängen: "Das ist schon mal so, dass die erste Hälfte nicht so funktioniert wie gewollt. Wichtig ist aber viel mehr, wie man dann in der zweiten Hälfte zurück kommt." Und nachdem der Stadionsprecher nach dem Schlusspfiff noch das Ergebnis aus Münster durchsagte, kannte der Jubel auf Bochumer Seite ohnehin keine Grenzen mehr...