Auf dem Instagram-Account von Mönchengladbachs Mittelfeld-Star Lars Stindl geht es rund.

Stindl stand beim 1:1 (1:1) auf Schalke mehrfach im Blickpunkt. Nachdem er Schalkes Nabil Bentaleb geschubst hatte, revanchierte sich der S04-Mittelfeldmann mit einem Handwischer in Stindls Gesicht.

Der Borussen-Offensivmann dramatisierte die Aktion allerdings dermaßen, dass er in diversen sozialen Netzwerken als „Schauspieler“ abgestempelt wurde. Weitere Häme gab es, nachdem Stindl mit einer schweren Bänderverletzung im linken Sprunggelenk vorzeitig ausgewechselt werden musste. Sein Fuß ist mittlerweile wegen eines Syndesmoseband-Risses dick eingegipst. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist für den deutschen Nationalspieler gelaufen. Zwar machte auch ein Schalke-Fan Stindl Mut („come back stronger“), aber zum größten Teil gab es aus dem königsblauen Lager kräftig Lack.

„Du bist 29 Jahre alt, ein gestandener Mann, Fußballer und in deiner Zunft auch einer der intelligenten. Bei einem Wischer gehst du zu Boden wie die größte Memme“, schreibt ein Fan auf Stindls Instagram-Account und wird deutlich: „Du gehörst gesperrt im Nachhinein wie jeder der sowas macht. Das ist eine Krankheit im Fußball, die diesen Sport so unfassbar unattraktiv macht. Ich wünsche mir von dir ein anderes Verhalten. Während deiner Reha hast du genug Zeit darüber nachzudenken und kommst hoffentlich auf das richtige Ergebnis.“

Ein anderer Schalke-Fan rät Lars Stindl zu einem zweiten Berufsweg. „Der kann direkt nach Hollywood gehen und eine Karriere als Schauspieler starten!“

Rückendeckung erhält der Offensivspieler aus dem eigenen Lager. Egal, ob es jetzt ne Schwalbe war oder nicht, er hat sich verletzt und wenn man etwas Menschlichkeit besitzt, würde man ihm gute Besserung wünschen und keine Scheiße drunterschreiben. Einfach nur erbärmlich“, regt sich ein Borussen-Sympathisant auf. Ein anderer Gladbach-Fan schreibt: „Gute Besserung, Lars! Lass dich von den Flachpfeifen (Schalkern) nicht beleidigen! Das ist echt armselig, was die hier schreiben...“ Und ein weiblicher Fan fügt an: Gute Besserung @l_stindl13. Hoffentlich ist es nicht so schlimm wie es aussah. Wir brauchen doch auch nen guten Angreifer für die WM.“

Zumindest die Hoffnung ist nach der genaue Diagnose dahin, die WM wird ohne Stindl stattfinden.