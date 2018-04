Max Meyer verfolgte das Spiel gegen Mönchengladbach in Zivil in der Arena. Die Gründe waren für den Mittelfeldspieler nicht wirklich verständlich.

Nach seiner Fußverletzung, wegen der er am Mittwoch das Training abgebrochen hatte, war er nicht im Kader - offiziell wegen der Blessur. Doch als Meyer nach dem Gladbach-Spiel aus der Kabine spazierte, erklärte er auf Nachfrage: “Was soll ich sagen? Ich war nicht verletzt.”

Und mit dieser Aussage sorgte der 22-Jährige, der Schalke zum Saisonende verlassen wird, wieder für große Verwirrung. Denn er stellte damit in den Raum, dass er aus anderen Gründen nicht berücksichtigt worden sei. Die Scheidung zwischen Schalke und Meyer läuft nicht gerade harmonisch ab.

Doch Trainer Domenico Tedesco stellte klar, dass Meyer nicht fit genug für einen Einsatz gewesen sei: “Grundsätzlich ist es so, dass er am Mittwoch das Training abgebrochen hat aufgrund einer Fußverletzung. Jetzt scheint es ihm auch besser zu gehen, aber trotzdem fehlen ihm die zwei Trainingseinheiten.” Auch beim Abschlusstraining am Freitag war Meyer nicht dabei, erklärte Tedesco: “Da hat er individuell trainiert und signalisiert, dass er kaum Schmerzen mehr hatte. Wir gehen da aber kein Risiko ein.”

Zumal andere Spieler wie Bentaleb, Goretzka oder McKennie aus des Trainers Sicht derzeit ohnehin sportlich die Nase vorn haben. Aber den Ausschlag, dass Meyer gar nicht im Kader war, gab die Verletzung, betonte Tedesco: “Der Spieler hat nicht trainieren können, von daher stellte sich die Frage auch nicht.”