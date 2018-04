Der ehemalige Schalke-Spieler Heiko Westermann hat seine aktive Fußballkarriere beendet. Der 34-Jährige sah sich nicht mehr in der Lage weiterzuspielen.

Der Defensivallrounder, der zuletzt bei Austria Wien in Österreich gespielt hat, litt zuletzt an einem Knorpelschaden im Knie. "Es kommt die Zeit, da sagt dein Körper, jetzt müsstest du langsam mit dem Fußball aufhören. An diesem Punkt bin ich jetzt angekommen", sagte Westermann: "Die Reise Profifußball ist für mich zu Ende."

Der gebürtige Franke hatte seine Profikarriere bei der SpVgg Greuther Fürth begonnen. Nach seinen Stationen in Bielefeld, Schalke und Hamburg wechselte Westermann ins Ausland, wo er für Betis Sevilla, Ajax Amsterdam und Wien spielte. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er 27 Länderspiele (vier Tore), sein einziges Turnier war die EM 2008, bei der er allerdings nicht zum Einsatz kam.