Die U19 von Regionalligist Rot-Weiss Essen hat mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen den Aufstieg in die Bundesliga-West klar gemacht.

"Wir sind völlig verdient Meister geworden und ich denke da wird keiner etwas Anderes sagen", freute sich RWE-Trainer Damian Apfeld nach dem 2:0-Sieg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Es war ein Spiel, das die Jungs von der Seumannstraße über 90 Minuten hinweg dominierten. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Rot-Weiss Essen Chancen in Hülle und Fülle. Vor rund 200 Zuschauern brachte Mervan Aydin seine Farben in der 30. Minute in Führung. Bei seinem Treffer sah vor allem ETB-Schlussmann Fabrice Haller schlecht aus, weil der Ball direkt unter seinem Körper durchkullerte. Den Rot-Weissen war das aber völlig egal, denn mit Aydins Tor war der Grundstein für die Meisterfeier gelegt.

"Der Aufstieg war von Anfang an unser Ziel und der Druck war hoch, aber wir haben uns über die gesamte Saison durchgesetzt", freute sich auch RWE-Kapitän Simon Skuppin.

"Am Montag gehen die Vorbereitungen für die restlichen Spiele los, aber jetzt wird erstmal gefeiert." Damian Apfeld (Trainer Rot-Weiss Essen)

Im zweiten Spielabschnitt hatten die Gastgeber dann immer wieder die Chance auf 2:0 zu stellen, aber sie bekamen den Ball einfach nicht über die Linie. Nico Köhler ließ dabei einige Hochkaräter liegen. Von den Gästen war über die gesamte Partie überhaupt nichts zu sehen, wenn es um Torabschlüsse geht. Zwar stand die Mannschaft von Christoph Liehn gut in der Defensive, aber nach vorne ging nichts. "Für uns ist die Situation nicht einfach, weil wir um den Klassenerhalt kämpfen. Wir haben defensiv gut zusammengearbeitet und ich hatte immer die Hoffnung, dass vorne vielleicht doch irgenwie einer reingeht", resümierte ETB-Trainer Liehn.

Ein glückliches Händchen bewies dann aber wieder sein Trainerkollege Apfeld. In der 85. Minute brachte er Hazar Türkü für Alkan Talas. Türkü war keine 60-Sekunden auf dem Platz, da erzielte erschon das Tor zum 2:0. Der Jubel war natürlich unheimlich groß, auf und neben dem Platz. Denn mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken war der A-Jugend von Rot-Weiss Essen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

"Ich bin stolz auf die Jungs und auf das komplette Team", freute sich Apfeld und fügte an "Am Montag gehen die Vorbereitungen für die restlichen Spiele los, aber jetzt wird erstmal gefeiert."

Am Dienstag (17 Uhr) steht das Kreispokalfinale gegen den ETB an. Am Sonntag geht es um 11 Uhr auswärts zum VfR Fischeln. Drei Spieltage vor Schluss ist Rot-Weiss Essen der Aufstieg in die U19-Bundesliga West nicht mehr zu nehmen.