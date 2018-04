Was für ein Finish, was für eine Freude, was für eine Feier! Fortuna Düsseldorf ist wieder Bundesligist.

In einem dramatischen Spiel bei Dynamo Dresden traf Torjäger Roumen Hennings mit einem Aufsetzer 25 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:1 (1:0) für die Fortunen, die damit zum sechsten Mal in ihrer Klubgeschichte ins Fußball-Oberhaus springen. Mit zwölf Treffern in der Anfangsviertelstunde sind die Fortunen die Schnellstarter der 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstagmittag bei strahlendem Sonnenschein über Dresden kam Nummer 13 hinzu. Gladbach-Leihgabe Florian Neuhaus traf mit einem wunderbaren Distanzschuss aus 20 Metern halbhoch in die linke Torecke zum 1:0.

Trainer Friedhelm Funkel hatte auf die gleiche Startelf gesetzt wie zuletzt beim 3:0 über den FC Ingolstadt. Zum ersten überhaupt wechselte Funkel damit seine erste Elf im Vergleich zur Vorwoche. Die Truppe in Rot enttäuschte den 64-jährigen Trainerprofi nicht. Vor allem offensiv spielte Fortuna die wackeligen Dresdner mit direkten Pässen aus. Allein das 2:0 wollte bis nur Halbzeit nicht gelingen. Bei einer der sechs Ecken von Takashi Usami hatte Innenverteidiger Robin Bormuth mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die vielleicht beste Chance (22. Min.). Torjäger Rouwen Hennings verpasste nach einem starken Konter über Neuhaus und Außenverteidiger Julian Schauerte freistehend vor Dresdens Torhüter Marvin Schwäbe nur knapp den Ball (26. Min.). Auch der emsige Usami war zehn Minuten später, wieder frei im Dynamo-Strafraum nah dran. Auf der Gegenseite kam Schwarz-Gelb nicht über Angriffsversuche hinaus. Auch wenn gerade die linke Düsseldorfer Abwehrseite mit dem etwas unaufmerksamen Niko Gießelmann immer wieder Lücken offenbarte. Insgesamt wirkte der Tabellenführer aber schneller, bissiger. Spielstärker als Dynamo ohnehin. Doch die Gastgeber mochte die dürftige erste Halbzeit nicht auf sich sitzen lassen. Kamen mit mehr Mut. Und mit Moussa Koné. Der Senegalese vom FC Zürich wirbelte sogleich los. Fortuna ließ sich einige Male zu tief in die eigene Häfte drängen. Bei Testroets Pfostentreffer in der 54. Minute hatten die Gäste noch Glück. Elf Minuten später saß dann die zweite Großchance der Dresdner. Im Konter setzte sich Koné gegen Julian Schauerte durch und überwand aus halbrechter Position im Fortuna-Strafraum Torhüter Raphael Wolf zum 1:1. Nach 56 Minuten schnuppern war der Bundesliga-Aufstieg erst einmal vertagt. Und es wurde nun richtig heiß. Beide Fanlager gaben alles, die Mannschaften auch. Kaan Ayhans Kopfball verfehlte knapp das Dresdner Tor (74.), auf der Gegenseite hob Koné frei vor Wolf die Kugel haarscharf über die Querlatte (76.). Wiederum Koné trat dann frei im Düsseldorfer Strafraum über den Ball, im Gegenzug scheiterte der eingewechselte Havard Nielsen an Torhüter Schwäbe (84.).

Dann kam Hennings, 25 Sekunden vor dem Spielende mit einem Aufsetzer in die linke Torecke: 2:1, Bundesliga, der Rest war pure Freude!

Zur Startseite