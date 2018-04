Gladbachs große Chance Mit einem Sieg bei S04 auf Platz 7

Weil die Frankfurter in München ran müssen, eröffnet sich für Borussia Mönchengladbach noch einmal die Chance, an Bundesliga-Platz sieben heranzukommen, der für die Europa League reichen würde. Dazu müsste am Samstag ein Sieg auf Schalke her.