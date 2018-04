Der FC Schalke 04 hat am Samstagmorgen einen Kantersieg gegen Alemannia Aachen gefeiert. Der U17-Nachwuchs der Königsblauen siegte mit 6:0. Der BVB kassierte die erste Saisonniederlage.

Malik Thiaw (3.), Mehmet-Can Aydin (7.), Rene Biskup (29., 53.) - Saisontore 18. und 19 - Yannick Kayma (62.) und Ayoub Asrihi (82.) erzielten die Tore für Schalke. Schalke behauptet nach dem Erfolg über Alemannia Aachen mit nunmehr 46 Punkten den dritten Tabellenplatz. Wer S04 besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 16 Gegentreffer kassierte der Gastgeber. Nächster Prüfstein für Schalke ist die SG Unterrath auf gegnerischer Anlage (16. Mai, 18.30 Uhr).

Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt Aachen den zwölften Platz in der Tabelle ein. Die Alemannia musste in dieser Spielzeit bereits 15 Niederlagen einstecken. Da der Aufsteiger insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten auf den Klassenerhalt ziemlich düster. Am 15. Mai erwarte die Alemannia Borussia Dortmund in Aachen.

Köln fügt BVB erste Saisonniederlage bei

Der Tabellenführer aus Dortmund kassierte im 22. Ligaspiel die erste Saisonniederlage. Beim 1. FC Köln unterlag die Mannschaft um Wunderkind Youssoufa Moukoko mit 1:2. Elmin Heric (9.) und Sebastian Müller (53.) waren für den FC-Nachwuchs erfolgreich. Immanuel-Johannes Pherai traf für Dortmund in der Nachspielzeit zum 1:2.

Vier Spieltage vor Schluss liegt der BVB zehn Punkte vor Bayer Leverkusen und elf Zähler vor dem Rivalen aus Schalke. Somit dürfte den Dortmundern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen sein. Die Torjägerkanone ist Moukoko, der 35 Tore auf dem Konto hat, auch nicht mehr zu nehmen.