Weil die Frankfurter in München ran müssen, eröffnet sich für Borussia Mönchengladbach noch einmal die Chance, an Bundesliga-Platz sieben heranzukommen, der für die Europa League reichen würde. Dazu müsste am Samstag ein Sieg auf Schalke her.

Chance: Borussia Mönchengladbach kann die weitgehend verkorkste Rückrunde noch retten. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 und einer gleichzeitigen Niederlage von Eintracht Frankfurt beim Meister FC Bayern München könnte das Team von Trainer Dieter Hecking mit den siebtplatzierten Hessen gleichziehen. Rang sieben würde für die Qualifikation zur Europa League reichen, wenn die Bayern das DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt in Berlin gewännen. Comebacker: Beim 3:0 über den VfL Wolfsburg vor einer Woche gaben mit Ibrahima Traoré im rechten Mittelfeld sowie László Bénes im zentralen Mittelfeld zwei Dauerverletzte ein kurzes Borussia-Comeback in der Endphase des Spiels. Trainer Hecking hat mit den beiden technischen guten Profis zwei weitere Alternativen für die Startelf im Kader. Hoffnung: Ex-Nationalspieler Patrick Herrmann trainiert nach seinem Bänderteilriss im linken Fußgelenk schon wieder mit und hofft noch auf Einsatz in den verbleibenden beiden Bundesliga-Partien gegen den SC Freiburg (5. Mai, 15.30 Uhr) und beim Hamburger SV (12. Mai, 15.30 Uhr). “Das ist jedenfalls mein Ziel”, versichert Herrmann. Serie: Die Gladbacher blieben in den vergangenen vier Pflichtspielen gegen Schalke 04 ungeschlagen. Es gab in der Bundesliga einen 4:2-Heimsieg, dazu drei Unentschieden. Zwei im Achtelfinale der Europa League 2017, die dann zum unglücklichen Aus der Gladbacher führten. Im Bundesliga-Hinspiel wurde beim 1:1 der Borussia ein Foulelfmeter nach Videobeweis strittig zurückgepfiffen. “Wir haben mit Schalke noch einige Rechnungen offen”, sagt deshalb Trainer Dieter Hecking. Jubiläum: Auf Schalke feiert Gladbachs Cheftrainer Dieter Hecking ein kleines Jubiläum. Er steht zum 50. Mal für die Borussia bei einem Bundesligaspiel an der Seitenlinie. Dazu treffen beide Vereine im Oberhaus zum 90. Mal aufeinander. Es gab bisher 36 Gladbacher Siege und 27 Schalker Erfolge. Zuschauer: 4700 Gladbacher Fans werden ihre Mannschaft in Gelsenkirchen unterstützen. Die Arena ist mit 62 271 Plätzen bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Schiedsrichter: Der Hannoveraner Harm Osmers wird die Partie auf Schalke am Samstag leiten. Der 33-jährige Investitionscontroller, der seit 2016 in der Bundesliga unterwegs ist, leitet zum vierten Mal eine Gladbacher Partie. Die Bilanz hier ist komplett ausgeglichen. Regionalliga: Borussias U23 tritt am Samstag (14 Uhr) beim SC Verl an. Durch die 0:1-Niederlage von Fortuna Düsseldorf II vergangenen Sonntag beim Spitzenreiter KFC Uerdingen sind die Mannen von Trainer Arie van Lent drei Spieltage vor dem Saisonende bereits gerettet.

