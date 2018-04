Fortuna Düsseldorf kann mit einem Sieg bei Dynamo Dresden den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen. Wir haben für Euch die letzten Infos aus Dresden.

Personal: Vor dem möglicherweise entscheidenden Auswärtsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden kann Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf wieder auf Lukas Schmitz (nach Zehenbruch) zurückgreifen. Ob der Ex-Schalker am Samstag (13 Uhr/Sky) in der DDV-Arena aber zur Startelf gehören wird, ist eher unwahrscheinlich.

Ruhe: Wie üblich reiste die Fortuna am Tag vor dem Spiel bereits an. Diesmal mit einem Charterflieger, um jeden Anreisestress zu vermeiden. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel stieg im Wyndham Garden Hotel im ruhigen Dresdner Ortsteil Leubnitz-Neuostra ab, um sich optimal auf die Aufgabe bei den Dynamos vorzubereiten.

Schnellstarter: Fortuna und Dynamo sind die Schnellstarter der Zweiten Liga. Rouwen Hennings’ Führungstor zuletzt gegen den FC Ingolstadt (3:0) war bereits der zwölfte Saisontreffer in der Anfangsviertelstunde für die Düsseldorfer. Das ist Liga-Bestwert. Dresden liegt mit zehn Toren auf Platz zwei.

Erfahrung: Mit Düsseldorfs Friedhelm Funkel (268 Zweitliga-Spiele) und Dresdens Uwe Neuhaus (250 Spiele) treffen am Samstag die beiden derzeit erfahrensten Zweitliga-Trainer aufeinander.

Statistik I: Fortunas letzter Sieg gegen Dynamo datiert vom 4. November 2011. Beim 2:1 damals erzielte der spät eingewechselte Ranisav Jovanovic in der 90. Minute den Siegtreffer. In jener Saison stieg Düsseldorf in die Bundesliga auf.

Statistik II: In 16 Pflichtspielen gegen Dresden gelangen Düsseldorf nur vier Siege - zwei davon an der Elbe: am 25. August 1995 mit 3:1 im DFB-Pokal und am 15. November 2008 mit 2:0 in der 3. Liga.

Rückkehrer: Fortunas Kultspieler Andreas Lambertz wird am Samstag wohl nicht zum Dresdner Kader gehören. Der 33-jährige Mittelfeldspieler ist im Jahr 2018 nur Ergänzungsspieler, hat noch keine Spielminute bestritten. Die Zeichen stehen ohnehin auf Abschied. Gut möglich, dass Lambertz demnächst wieder bei Fortuna auftaucht. Unklar allerdings, in welcher Funktion. “Die drei Jahre bei Dynamo waren die beste Entscheidung nach Fortuna. Ich will die Zeit hier niemals missen”, erklärte Lambertz gegenüber der Dresdner Morgenpost.

Comeback: Mit Philip Heise feiert ein ehemaliger Düsseldorfer gegen die Fortuna sein Comeback. Der Linksverteidiger litt zuletzt unter Adduktorenproblemen. Dagegen fehlt der gelb-rot-gesperrte Marco Hartmann, der im Hinspiel beim 3:1-Sieg der Dresdner einen Treffer erzielte.

Wetter: In Dresden gibt es am Samstag optimale Spielbedingungen. Die Sonne scheint bei gut 23 Grad Celsius.

Zuschauer: Die DDV-Arena ist mit rund 30 000 Zuschauern ausverkauft. Die Tageskassen werden nicht mehr geöffnet. Gut 2500 Plätze bleiben als Pufferzone zum Gästeblock frei.