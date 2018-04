Am Freitagabend bekamen die Vertreter und Fans der Regionalliga-West-Vereine eine positive Nachricht aus München übermittelt. Hier wurde vor dem Drittliga-Spiel Unterhaching gegen Aalen (0:1) gelost.

Und: Die West-Vertreter werden jubeln. Die Glücksfee Benjamin Lauth loste den Regionalliga-West-Meister der Saison 2018/19 als direkten Aufsteiger in die 3. Liga. Die Meister der Regionalliga Südwest und der Regionalliga Nordost erhalten in der kommenden Spielzeit ebenfalls das direkte Aufstiegsrecht. Der Bayern- und Nord-Meister werden den vierten Aufsteiger im Hin- und Rückspiel ermitteln.

In der Serie 2019/20 werden dann der West-Meister und Nordost-Meister sich um den vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga duellieren. 19/20 sind der Bayern-, Nord- und Südwest-Meister als direkte Aufsteiger gesetzt.

Wir haben uns am Samstagmorgen mal auf Stimmenfang bei den ersten Elf Klubs der aktuellen Regionalliga-West-Tabelle begeben und nachgefragt, was sie von diesem Los denn halten.

Nikolas Weinhart (Geschäftsführer, KFC Uerdingen):

"Es freut mich, dass die Regionalliga West im nächsten Jahr einen direkten Aufstiegsplatz erhält. Die West-Staffel ist meiner Meinung nach die qualitativ hochwertigste und hat dieses Losglück auch verdient. Trotz allem wäre es Klasse, wenn in Zukunft im Sinne des Wettbewerbs eine konstante Regelung gefunden wird, die alle Ligen und Vereine zufriedenstellt. Und das kann nur eine Lösung sein: Meister müssen aufsteigen!"

Franz Wunderlich (Sportvorstand, Viktoria Köln):

"Das ist natürlich eine sehr positive Nachricht und wird einigen Klubs noch einmal zusätzliche Motivation geben. Aber ich bleibe natürlich dabei, dass die ganze Regelung nicht glücklich ist. Das ist noch sehr nett ausgedrückt. Aber es ist eben wie es ist. Jetzt freuen wir uns, dass unsere Liga im nächsten Jahr die Möglichkeit besitzt die Aufstiegsrelegation zu umgehen."

Jan Siewert (Trainer, Borussia Dortmund II):

Anmerkung: War bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Fuat Kilic (Trainer, Alemannia Aachen):

"Es ist schonmal richtig, dass sich in dieser unglücklichen Aufstiegsregelung etwas bewegt hat. Auch wenn es mich für unsere Liga freut, ist das Ganze noch längst nicht rund. Letztendlich spielen wir Lotto und haben jetzt als West-Staffel Glück gehabt. Meister müssen einfach aufsteigen! Ich habe es mit Saarbrücken am eigenen Leibe erlebt, wie es ist durch einen an den Pfosten verschossenen Elfmeter in der Relegation nicht aufzusteigen. Das ist mit das Brutalste, was ein Sportler erleben kann. Die ganze Meister-Saison ist dann nichts mehr wert, weil man in der Relegation gescheitert ist. Meister müssen mit dem Aufstieg belohnt werden. Eine andere Lösung kann es nicht geben."

Björn Mehnert (Trainer, SC Wiedenbrück):

"Jetzt werden einige Vereine nochmal etwas mehr investieren, um die Möglichkeit des direkten Aufstieges wahrzunehmen. Ich finde die Los-Entscheidung weiterhin unglücklich. Denn bei einer Auslosung gibt es auch immer Verlierer und an die darf man auch nicht vergessen."

Manuel Bölstler (Sportvorstand, Wuppertaler SV):

"Ich freue mich, dass wir als Regionalliga West das Losglück hatten und nächste Saison die Möglichkeit erhalten einen direkten Aufsteiger zu stellen. Allerdings ist der späte Zeitpunkt der Auslosung ein klarer Nachteil gegenüber den Mannschaften aus der Regionalliga Südwest und Nordost. Hier konnte man schon mehrere Monate die neue Saison dafür ausrichten. Generell sehe ich weiterhin den Modus des Aufstiegs als äußerst unglücklich an."

Mike Terranova (Trainer, Rot-Weiß Oberhausen):

"Ich glaube, dass der Westen die beste Regionalliga hat. Es ist sehr eng. Sie hat es verdient, dass ein Verein direkt aufsteigen kann. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so ist. Es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass du 30 Spieltage auf dem ersten Platz stehst, aber trotzdem nicht hoch darfst, weil du in der Relegation dann einen schlechten Tag hast."

Raimund Bertels (Präsident, SC Verl):

"Das ist für unsere Liga natürlich sehr glücklich und es freut mich. Es ändert aber nichts daran, dass die getroffene Entscheidung für die neue Struktur ein absoluter Witz bleibt."

Alexander Müller (Geschäftsführer, SV Rödinghausen):

"Schön, dass wir endlich dran sind. Ich finde das ganze System aber trotzdem sehr kurios, so eine wichtige Entscheidung per Los zu treffen. Es wird mit Sicherheit zu einem kleinen Wettrüsten kommen. Denn viele Vereine werden die Chance wahrnehmen wollen. Wir werden schauen, was für uns möglich ist und inwieweit wir da oben mitmischen können. Wir freuen uns auf eine spannende Saison."

Marcus Uhlig (Vorsitzender, Rot-Weiss Essen:

Für die Liga ist das ein gutes Signal. Die Regionalliga West ist die beste Regionalliga in Deutschland. Durch die Auslosung steht die nächste Saison im Fokus und wird aufgewertet. Es bleibt aber grundsätzlich dabei, dass es nicht sein kann, dass das Aufstiegsrecht an die Meister ausgelost wird."

Farat Toku (Trainer und Sportlicher Leiter, SG Wattenscheid 09):

"Das ist eine gute Nachricht für die ganze Liga. Endlich werden wir eine Saison erleben, in der am Ende der Beste auch für seine Leistungen über das ganze Jahr belohnt wird. Ich bin gespannt, ob nun der ein oder andere Verein mehr Geld in die Hand nimmt und etwas ins Risiko geht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen."