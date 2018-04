Gegen Rot-Weiss Essen zeigten die Kleeblätter am Freitag vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung. Bis zum Pokalfinale am 21. Mai wartet aber noch viel Arbeit.

Bis auf die ersten zehn Minuten hatten die Oberhausener das Derby zumindest in der ersten Halbzeit voll im Griff. Nach dem Führungstreffer von Yassin Ben Balla (16.) war der Terranova-Elf das Selbstvertrauen der letzten Wochen anzumerken. Am Ende wurde es nichts mit dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge. Der Grund dafür war wie so oft die mangelnde Chancenverwertung. Ein Problem, dass sich bei den Kleeblättern durch die gesamte Saison zieht. „Dann müssen wir es auch mal schaffen den Deckel draufzumachen“, kritisierte Maik Odenthal die zahlreich vergebenen Chancen gegen RWE.

Die taktische Ausrichtung im zweiten Durchgang war klar zu erkennen: Hinten sicher stehen und auf Konter lauern. Bis zur 82. Minute schien Mike Terranovas Matchplan aufzugehen. Auch wenn die Gäste von der Hafenstraße sich viele Torchancen erarbeiteten und die RWO-Abwehr ordentlich ins Schwimmen geriet, vergaben die Gastgeber einige gute Konter-Angriffe erneut grob fahrlässig. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor muss Terranova in den nächsten Wochen definitiv in den Griff bekommen, denn schon in dreieinhalb Wochen kommen die Rot-Weissen aus Essen erneut ins Stadion Niederrhein. Dann zählt für RWO nur ein Sieg. „Wir müssen aus dem Spiel lernen. Am 21. Mai geht es dann wieder bei 0:0 los. Dann werden wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen“, lautete die Kampfansage von Mittelfeldspieler Odenthal.

Zuschauer-Topwert gegen RWE

Mit den Fans im Rücken will RWO den großen Traum vom Pokal-Titel dann endlich schaffen. Bei der Generalprobe in der Liga waren immerhin 4117 Zuschauer im Stadion. Der Saisonbestwert wurde damit erreicht. Bisher zählte man auf den Rängen selten mehr als 3000 Fans. Der Vorverkauf für das Niederrheinpokalfinale am 21. Mai läuft seit einigen Tagen. Am Pfingstmontag rechnet man in Oberhausen mit mehr als doppelt so vielen Zuschauern wie am Freitagabend. Die 10.000er Marke soll geknackt werden. Dann wird auch erstmals die neue Tribüne geöffnet haben.