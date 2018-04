Jeweils einen Punkt holten Fortuna Bottrop und TuB Bocholt an diesem Freitag.

Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bottrop zog sich gegen Bocholt achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, TuB hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der Fortuna Miszczuk, Pöschl, Beckfeld, Wenderdel, Schmidt und Wenderdel für Kilic, Sahin, Licata, Schumann, Grollmann und Kracke aufliefen, startete bei TuB Bocholt Amler statt Schmeinck.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Fortuna Bottrop schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Tim Strickerschmidt zum 1:0. Bevor es in die Pause ging, hatte Felix Amler noch das 1:1 von Bocholt parat (42.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Wale Afees Arogundade auf Seiten von Bottrop das 2:1 (45.). Mit der knappen Führung des Gastgebers pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Den Freudenjubel der Fortuna machte Michel Wesendonk zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (46.). Bei Fortuna Bottrop kam zu Beginn der zweiten Hälfte Anel Mlinarevic für Kevin Miszczuk in die Partie. Mit einem Wechsel – Johannes Langhorst kam für Ramiro Weidemann – startete TuB in Durchgang zwei. Beim Abpfiff durch Schiedsrichter Robin Schuffelen stand es zwischen Bottrop und TuB Bocholt pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Die Fortuna bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht.

Der letzte Dreier liegt für Bocholt bereits drei Spiele zurück. Der Gast liegt im Klassement nun auf Rang eins. Nächster Prüfstein für Fortuna Bottrop ist auf gegnerischer Anlage RSV Praest (Sonntag, 15:00 Uhr). TuB misst sich am gleichen Tag mit dem SV Krechting.