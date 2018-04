Endspurt in der 2. Fußball-Bundesliga: Am Sonntag um 13.30 Uhr empfängt der MSV Duisburg den SSV Jahn Regensburg in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Für beide Mannschaften geht es in dieser Partie um eine ganze Menge. Zwar haben die Zebras durch den 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Erzgebirge Aue die 40-Punkte-Markte geknackt, die meist mit dem Klassenerhalt gleichgesetzt wird, doch selbst mit aktuell 41 Zählern ist der Ligaverbleib des MSV noch nicht in trockenen Tüchern. Der Vorsprung der Meidericher auf den FC St. Pauli, der aktuell den unteren Relegationsrang einnimmt, beträgt nur vier Punkte. Auf der anderen Seiten kann sich Regensburg noch Hoffnungen auf den oberen Relegationsrang machen, denn der Rückstand auf Holstein Kiel beträgt nur zwei Punkte. „Der Sieg in Aue war sehr wichtig für uns – auch aufgrund dieser kuriosen Tabellenkonstellation. Wir haben lange auf diesen Erfolg hingearbeitet und dieser gibt uns nochmal einen richtigen Schub für den Ligaendspurt“, wird MSV-Trainer Ilia Gruev auf der MSV-Homepage zitiert. Regensburg hat „eine starke Mannschaft, die eine überragende Saison spielt und gerade auswärts brandgefährlich ist. Wir müssen defensiv hellwach sein und unsere Chancen vorne nutzen. Mit der Unterstützung im Rücken bin ich aber überzeugt, dass uns das gelingen wird.“ MSV-Verteidiger Andreas Wiegel: „Wir werden dagegenhalten, keinen Millimeter herschenken und mit einer guten Partie einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.“

