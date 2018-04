Der VfL Bochum zeigte beim 2:1-Sieg über den FC Erzgebirge Aue eine ordentliche Leistung. Robbie Kurse ragte dabei heraus.

Manuel Riemann (3): Beim 1:1 in der 16. Minute sah er nicht gut aus, als er sich von Pascal Köpke tunneln ließ. Der Schuss war weder platziert noch feste. Kurz vor der Pause machte er seinen Patzer wieder gut. Er rettete gegen Sören Bertram, der frei vor ihm aufgetaucht war.

Jan Gyamerah (3,5): Nach seinem unglücklichen Auftritt im Abwehrzentrum beim 1:1 in Fürth durfte er gegen Aue auf der rechten Seite verteidigen. Doch wieder sah er bei einem Gegentor nicht gut aus. Vor dem 1:1 ließ er sich im Zweikampf von Sören Bertram überlisten - und der legte danach den Treffer vor. Er schaltete sich immer wieder ein, interpretierte seine Rolle sehr offensiv - allerdings fehlte ihm in Auer Strafraumnähe die Präzision.

Patrick Fabian (4): Sein Schnelligkeits-Defizit zeigte sich eklatant vor dem 1:1, als er im direkten Duell Bertram ziehen lassen musste und der Torschütze Köpke fand. Ein Missverständnis mit Tim Hoogland führte zur einer großen Kopfballchance für den freistehenden Köpke (40.).

Tim Hoogland (3): Der zuletzt angeschlagene Routinier kehrte für Selim Gündüz in die Startelf zurück und war der stabilste Bochumer Abwehrspieler mit einigen tollen Ballgewinnen. Doch auch er blieb nicht fehlerlos: Einmal stimmte das Verstädnis mit Patrick Fabian nicht, als Köpke frei zum Kopfball kam (40.) und nach der Pause verursachte er mit einem Foul einen Freistoß am eigenen Strafraum (55.).

Danilo Soares (3): Ab der 20. Minute hatten die Gäste begriffen, dass Bochums Linksverteidiger keine gute erste Halbzeit erwischt hatte. Immer wieder drang Fabian Kalig bis weit in die VfL-Hälfte vor und brachte den Ball gefährlich in den Strafraum. In der zweiten Hälfte spielte er dann deutlich besser und krönte seine Leistung mit der Vorlage zum 2:1.

Anthony Losilla (4): Der Kapitän lief nicht immer schnell genug in die eigene Hälfte zurück - auch deshalb blieb Erzgebirge Aue im Umschaltspiel stets brandgefährlich. Zudem wirkte er zu hektisch im Spielaufbau.

Robert Tesche (3 - bis 73.): In der neunten Minute blockte er im eigenen Strafraum einen Schuss von Sören Bertram - das hätte ins Auge gehen können. Verrichtete im defensiven Mittelfeld unauffällig seine Arbeit.

Robbie Kruse (1,5 - bis 88.): Bochums Matchwinner erzielte beide Tore! Viermal lief er allein aufs Tor zu. In der dritten Minute erzielte er das 1:0 - hatte aber Glück, da er knapp im Abseits stand. In der 62. Minute scheiterte er freistehend an Torwart Martin Männel, drei Minuten später konnte er von Dennis Kempe nur mit einem Foul gestoppt werden. Dafür sah Kempe Rot. In der 77. Minute erzielte er mit einem überlegten Flachschuss das 2:1.

Kevin Stöger (3): Bochums formstärkstem Spieler gelangen auch diesmal drei geniale Aktionen - er hatte aber keinen Glanztag erwischt. Die genialen Aktionen: In der dritten Minute leitete er das 1:0 ein und zweimal schickte er seine Teamkollegen allein auf die Reise, doch Lukas Hinterseer (34.) und Robbie Kruse (62.) vergaben. Stöger hatte allerdings schon dominantere Auftritte in dieser Saison. Er wagte diesmal ab und an einen Trick zu viel. Und seine Standards waren auch schon gefährlicher. Und vor Köpkes Konterchance (80.) spielte er den Fehlpass.

Sidney Sam (3,5 - bis 64.): Er war auf der linken Seite deutlich munterer als in den vergangenen Wochen, zeigte sich schon in der sechsten Minute zielstrebig, als er aufs Tor schoss. In der 27. Minute war er am Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen - und einmal war er selbst einem Tor ganz nah. In der 54. Minute schoss er de Ball am langen Eck vorbei. Danach verlor ihn aber der Mut, bei einem aussichtsreichen Konter rutschte er aus. Und nach weiteren Fehlpässen musste er raus.

Lukas Hinterseer (3): Er kann auch Tore vorlegen: Er schickte vor dem 1:0 Robbie Kruse mit einem klugen Steilpass. Ungewohnt für ihn: Seine erste große Chance vergab er, als er sich nach einem Stöger-Steilpass freistehend verdribbelte (34.).

Thomas Eisfeld (ab 64.): Er kam für Sam. Ohne Note

Johannes Wurtz (ab 73.): Er kam für Tesche. Ohne Note

Janni Serra (ab 88.): Er kam für Kruse. Ohne Note