Die Hammer Spielvereinigung hat am Freitagabend einen Coup gelandet: Der neue Sportliche Leiter der Hammer verfügt über große Erfahrung in der 1. und 2. Bundesliga.

In der Vergangenheit besetzten die "Rothosen" die Position des Sportchefs mit David Odonkor. Nun folgt der nächste große Name auf der Position des Managers: Chiquinho hat ab sofort gemeinsam mit Trainer Sven Hozjak das sportliche Sagen beim westfälischen Oberligisten.

Alexandre da Silva, in Fußballkreisen besser bekannt als Chiquinho, wurde 1997 als 23- Jähriger zunächst von Ottmar Hitzfeld zum BVB geholt und wechselte dann bald zu Borussia Mönchengladbach, wo er in den drei folgenden Jahren zum Publikumsliebling avancierte. Bis zu seinem Karriereende als Profifußballer im Jahr 2013 folgten weitere Stationen u. a. bei Rot-Weiß Oberhausen, LR Ahlen sowie den österreichischen Bundesligisten SK Austria Kärnten und SC Superfund Pasching. Als Trainer blickt der inzwischen 44-jährige da Silva auf Erfahrungen bis in die Oberliga zurück. Er war als Spielertrainer für den ASV Süchteln tätig. Zudem arbeitete er als Cheftrainer für Union Nettetal und den SC Kapellen-Erft. Seit dem 1. Juli 2017 war er Co-Trainer bei der VdV (Vereinigung der Vertragsfußballspieler).

Gemeinsam mit Trainer Hozjak und seinem Trainerstab soll Chiquinho alles daran setzen, den noch möglichen Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen.

So sieht das Restprogramm der Aufstiegsanwärter aus:

ASC Dortmund

Hamm (A)

SF Siegen (H)

TuS Ennepetal (A)

RW Ahlen (A)

Schalke II (H)

Westfalia Herne (A)

Kaan-Marienborn

TuS Ennepetal (A)

TSG Sprockhövel (H)

Rheine (H)

Lippstadt (H)

Hamm (A)

TuS Haltern

SV Lippstadt (A)

Bielefeld II(A)

Hamm (H)

RW Ahlen (A)

Rheine (A)

Paderborn II (H)

Brünninghausen (A)

Hammer SpVg

ASC Dortmund (H)

Paderborn II (H)

TuS Haltern (A)

SF Siegen (A)

Bielefeld II (H)

RW Ahlen (H)

Gütersloh (A)

Kaan-Marienborn (H)

SV Lippstadt

RW Ahlen (A)

TuS Haltern (H)

Westfalia Herne (A)

Bielefeld II (A)

TuS Ennepetal (H)

Gütersloh (H)

Kaan-Marienborn (A)

SF Siegen (H)