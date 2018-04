Um 19 Uhr ist Anstoß im Stadion Niederrhein beim Regionalliga-Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen.

Beide Teams kommen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in diese prestigeträchtige Partie der beiden Revier-Rivalen. RWO hat zuletzt wieder zwei Siegen in Folge feiern können. Am vergangenen Freitag gab es einen 3:0-Sieg gegen den abstiegsbedrohten Bonner SC.

Kleeblatt-Trainer Mike Terranova hat seine Mannschaft für das Derby auf insgesamt drei Positionen verändert. Zum einen kehrt Robin Udegbe anstelle von Krystian Wozniak wieder ins Tor zurück, Mike Jordan beginnt in der Viererkette für den verletzten Jannik Löhden (Meniskusriss) und Philipp Gödde kehrt für den gelbgesperrten Patrick Bauder in die erste Elf zurück. Sie sollen den Fans ein gutes Gefühl für das Pokalfinale in knapp einem Monat geben.

Doch auch RWE geht hochmotiviert in dieses Duell. Die Bergeborbecker holten in den letzten drei Spielen insgesamt sieben Punkte. Am vergangenen Dienstag gewann die Mannschaft von Trainer Karsten Neitzel mit 2:0 in Wiedenbrück. Der ehemalige VfL-Trainer hat sein Team im Vergleich dazu nur auf einer Position ausgetauscht: Dennis Malura beginnt für Kamil Bednarski. Tolga Cokkosan (Probleme mit der Achillessehne), Jan-Steffen Meier (Verletzung im Mittelfuß), Marcel Lenz (Sehnenriss) und Cedric Harenbrock (Kreuzbandriss) müssen passen.

Die Aufstellungen in der Übersicht

RWO: Udegbe - Reinert, Nakowitsch, Jordan, Hermes - Garcia, Lorch, Ben Balla, Odental - Kurt, Gödde.

Bank: Wozniak - Ogrzall, Fleßers, Serdar, Langen, Steinmetz, Rexha.

RWE: Heller - Urban, Becker, Zeiger, Grund - Baier, Brauer, Lucas - Malura, Platzek, Pröger.

Bank: Jaschin - Bednarski, Unzola, Jansen, Tomiak, Remmo.