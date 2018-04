Bei nur fünf ausstehenden Spielen treffen der SV Straelen und die SpVg Schonnebeck aufeinander. Es geht um den Aufstieg in die Regionalliga West.

Nach dem Spiel gegen Germania Ratlingen gab es kein Halten mehr. Die Mannschaft von Dirk Tönnies konnte innerhalb der Nachspielzeit das Spiel drehen. Am Ende gewann Schonnebeck mit 3:2 und hält damit den Anschluss auf den ersten Platz.

Die ersten 30 Minuten hatte Schonnebeck jedoch verschlafen. "Ratingen hat zur Halbzeit verdient geführt", sagt Tönnies. Er legte noch einen drauf: "Erst durch den Foulelfmeter und den 0:1-Rückstand wurden wir endlich wach." In der Schlussphase war seine Mannschaft aber wieder komplett fokussiert. In der Nachspielzeit drehten die Schwalben das Spiel durch Tore von Marc Enger und Thomas Denker. Für den Trainer steht der Siegeswille im Vordergrund. "Es ist bezeichnend, dass wir den Ball nach dem Ausgleich direkt aus dem Tor holen und weiter kämpfen", sagt Tönnies.

Im kommenden Spiel muss die Mannschaft zum Spitzenreiter aus Straelen. Der Vorsprung auf Schonnebeck beträgt zwei Punkte. Der SV Straelen ist seit 14 Spielen ungeschlagen und kann den Durchmarsch von der Landesliga bis in die Regionalliga West perfekt machen. Für SpVg-Trainer Tönnies kommt das nicht überraschend. "Straelen hat eine hohe individuelle Qualität und steht verdient ganz oben", sagt er. Die hohe Qualität macht sich bei Straelen insbesondere in der Offensive bemerkbar. Die Mannschaft liefert mit der besten Offensive der Liga (66 Tore) gute Gründe für den Aufstieg. Die Offensive von Schonnebeck muss sich keineswegs verstecken. Die Tönnies-Elf steht mit den Sportfreunden Baumberg auf dem geteilten zweiten Platz der offensivstärksten Mannschaften der Liga (64 Tore).

RevierSport ist mit einem Liveticker in Straelen vor Ort.

Nach der erfolgreichen Aufholjagd im Auswärtsspiel gegen Ratlingen geht Schonnebeck mit Rückenwind in den Showdown. Die Mannschaft feierte noch bis in den späten Abend am Fußballplatz der Heimmannschaft in Ratingen. "Unsere Stimmung ist ohnehin sehr gut. Lediglich sind wir noch enger zusammen geschweißt worden", betont Tönnies.

"Das ist keine Vorentscheidung"

Beide Mannschaften können vor dem Spiel eine beachtliche Serie aufweisen. Straelen ist seit 14 Spielen ungeschlagen, Schonnebeck konnte die letzten sechs Spiele gewinnen. Es ist zu erwarten, dass beide Mannschaften ihre gute Form bis zum Ende der Saison halten können. Für Tönnies bedeutet das, dass die Entscheidung um den Aufstieg erst zum Ende der Saison fallen wird. "Das Spiel ist keine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen", sagt er. Das Spiel werden beide Mannschaften dennoch mit viel Risiko angehen - das Restprogramm sieht nur noch fünf Spiele vor. "Beide Teams haben nicht von ungefähr Selbstvertrauen getankt", sagt Tönnies. Aber: "Wie die Serie des einzelnen Teams aussieht, wird nicht über das Spiel entscheiden", gibt sich der Trainer zuversichtlich.