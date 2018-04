Die Sportfreunde Siegen können den nächsten Neuzugang vermelden: Ryo Suzuki wechselt zur neuen Saison 2018/2019 von der Sportgemeinschaft GFC Düren ins Siegerland.

Der 27- jährige Japaner hat unter anderem zuvor bereits bei Alemannia Aachen gespielt und konnte dort erste Erfahrungen in der Regionalliga West sammeln. Er ist sowohl im Sturm als auch auf dem Flügel einsetzbar. „Wir freuen uns mit Ryo auf einen erfahreneren Spieler, der in den letzten Spielzeiten bei Alemannia Aachen Regionalligaluft schnuppern konnte. Aus Aachen hat man sich sehr positiv über Ryo geäußert und im Probetraining wurde dieser Eindruck bestätigt. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt neben einer guten Grundschnelligkeit und Zweikampfhärte, einen guten Torabschluss mit. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Saison das SportfreundeTrikot tragen wird“, zeigt sich SFS-Trainer Dominik Dapprich von der Neuverpflichtung sehr angetan.

Suzuki selbst freut sich ebenfalls darüber, dass er in der kommenden Saison für die Sportfreunde auf Torejagd gehen kann: „Ich freue mich sehr, dass das mit meinem Wechsel nach Siegen geklappt hat. Ich möchte zur Entwicklung und zum Erfolg des Vereins in der kommenden Saison beitragen und werde mein bestmögliches dafür tun.“