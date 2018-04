BVB-Star Mario Götze hatte sich aus dem Auto ausgeschlossen. Bei Instagram teilte er eine Story, die zeigte, wie man ihm aus der Patsche half.

Fußball-Weltmeister Mario Götze hat auch in der sportlichen Krise seinen Sinn für Humor nicht verloren. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund hatte sich am Rande eines Fototermins aus seinem Wagen ausgeschlossen. Der ADAC musste kommen, um den Wagen aufzubrechen. Götze teilte das Video dazu in den sozialen Medien.

Darin sieht man, wie seine Wagentür fachmännisch und behutsam aufgebrochen wird. Natürlich ohne Einbruchsspuren und ohne gesplitterte Scheibe.

Götze hofft noch auf WM-Nominierung

Götze kämpft mit dem BVB aktuell um die Qualifikation für die Champions League und selbst um das Ticket für die WM. Im März hatte Bundestrainer Joachim Löw den Siegtorschützen des Finales 2014 nicht nominiert.