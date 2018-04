Um den griechischen Innenverteidiger Sokratis Papastathopoulos (29) ranken sich zahlreiche Wechselgerüchte. Die Zukunft des BVB-Profis ist aber noch längst nicht entschieden.

Am Freitag berichtete die Bild in ihrer Print-Ausgabe, dass Sokratis den BVB im Sommer verlassen werde. Den griechischen Nationalspieler ziehe es zum englischen Premier-League-Klub FC Arsenal. Nach Informationen der Zeitung stehe der Berater des Dortmunder Abwehrspielers bereits in engen Verhandlungen mit den Engländern. Im London würde Sokratis auf die ehemaligen Dortmunder Stars Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan treffen. Beide schlossen sich dem FC Arsenal in der Winterpause an. Für Aubameyang erhielt der BVB eine Ablösesumme in Höhe von rund 65 Millionen Euro.

Für Abwehrchef Sokratis dürften die Verantwortlichen der Dortmunder rund 20 Millionen Euro aufrufen, sofern ein konkretes Angebot eines anderen Klubs eingeht. Dies ist nach Informationen dieser Redaktion aber noch nicht geschehen. Auch Gespräche mit dem FC Arsenal oder einem anderem Verein hat es noch nicht gegeben. Die Zukunft des zweikampfstarken Abwehrspielers, dessen Vertrag bei der Borussia bis zum 30. Juni 2019 läuft, ist noch ungeklärt.

Möglich ist nach wie vor ein Verbleib beim BVB. Der Verein hatte ihm vor einigen Wochen ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Eine Zu- oder Absage gab es bis jetzt nicht. Sokratis hatte sich noch Bedenkzeit erbeten.

Unumstritten ist der Grieche bei der Borussia allerdings nicht. Sollte der BVB eine lukrative Anfrage erhalten, wäre der westfälische Bundesligist gesprächsbereit. Die Verantwortlichen beobachten deshalb genau das mögliche Interesse englischer und italienischer Klubs. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist äußerst unwahrscheinlich.

Sokratis spielt seine fünfte Saison in Dortmund. Im Sommer 2013 kam er für zehn Millionen Euro vom Ligarivalen Werder Bremen. Seitdem absolvierte der Innenverteidiger 196 Pflichtspiele (zehn Tore) für den BVB.