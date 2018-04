Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV und Dennis Dowidat (28) gehen nach dem Ende der laufenden Saison getrennte Wege.

Der WSV gab am Donnerstag bekannt, dass der Vertrag des Mittelfeldspielers im Sommer nach nur einem Jahr in Wuppertaler aufgelöst wird. Dabei wurde dem Wunsch des Spielers entsprochen. Dowidat hatte beim WSV eine Ausbildung begonnen und möchte aufgrund der Doppelbelastung künftig kürzertreten. Über die Internetseite der Bergischen richtete der 28-Jährige einige erklärende Worte an die Fans:

"Nachdem ich jetzt ein Jahr die Doppelbelastung mit Arbeit und Fußball hatte, habe ich mich dazu entschieden nach der Saison auf diesem Niveau aufzuhören. Ich bin jetzt im Berufsleben angekommen und möchte mich voll und ganz meiner Arbeit und meinem Privatleben widmen! Der WSV hat mir durch Manuel Bölstlers Bemühungen den Einstieg ins Berufsleben ermöglicht und dafür möchte ich mich herzlich bedanken! Auch als ich jetzt mit dem Wunsch der Vertragsauflösung auf "Manu" zu kam, hat er mir keine Steine in den Weg gelegt. Dafür ebenfalls ein großer Dank, auch an den Trainer. Sie ermöglichen mir, mein Leben nach dem Fußball weiter aufzubauen. Ich hatte ein tolles Jahr beim WSV und habe es genossen für diesen tollen Verein zu spielen! Vielen Dank an alle Fans, Mitarbeiter und natürlich an die Mannschaft!

Liebe Grüße,

Dennis"