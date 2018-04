SV Haldern trennte sich an diesem Donnerstag von Sterkrade 06/07 mit 1:1.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des Gastes gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Sterkrader der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte Sterkrade für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 1:0.

Während der SV Haldern auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei 06/07 Bach und Müller statt Swiatkowski und Kocoglu. Nach nur elf Minuten verließ Matthias Bauhaus von Haldern das Feld, Roman Mischel kam in die Partie. Bis zur Halbzeit änderte sich am Zählerstand nichts, sodass der Gastgeber und Sterkrade 06/07 nach 45 Minuten torlos in die Kabinen gingen. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 65. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Lukas Meurs spielte Christoph Hegmann beim SVH weiter. Nach 76 Minuten bejubelten die 85 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den SV Haldern durch Julian Otten. Die Halderner bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Damian Vergara Schlootz für den Ausgleich sorgte (77.). Am Ende trennten sich Haldern und Sterkrade schiedlich-friedlich.

Im Angriff weist der SVH deutliche Schwächen auf, was die nur 41 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SV Haldern bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 16.

In den letzten fünf Partien ließ 06/07 zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben. Die Stärke von Sterkrade 06/07 liegt in der Offensive – mit insgesamt 67 Treffern. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt Sterkrade den fünften Platz in der Tabelle ein. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Haldern den SV Emmerich-Vrasselt, während 06/07 am selben Tag bei der SpVgg Friedrichsfeld antritt.