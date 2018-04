Der DJK Adler Riemke errang am Donnerstag einen 3:1-Sieg über SW Eppendorf.

Das Hinspiel hatte Riemke mit 1:0 für sich entschieden.

SW Eppendorf nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Lorek, Missun und Borgert statt Schanze, Verres und Strehlau. Auch Riemke tauschte auf drei Positionen. Dort standen Droste, Heinbuch und Schettler für Grubmüller, Wieczorreck und Fastabend in der Startformation.

Die Weichen auf Sieg für den DJK Adler Riemke stellte Julien Schettler, der in Minute 28 zur Stelle war. Maigaskiya Samba, der von der Bank für Finn Fredrik Borgert kam, sollte für neue Impulse bei Eppendorf sorgen (31.). Daniel Heider versenkte die Kugel zum 2:0 für Riemke (38.) Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Aufgegeben hatte SW Eppendorf dieses Spiel noch nicht. So gelang Samba in der 52. Spielminute der Anschlusstreffer zum 1:2. Marcel Droste beförderte das Leder zum 3:1 des DJK Adler Riemke über die Linie (65.). Am Ende schlug der Gast Eppendorf auswärts.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SW Eppendorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei. Der Gastgeber musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Eppendorfer insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Trotz der Niederlage behält Eppendorf den 14. Tabellenplatz.

Riemke kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 13 zusammen hat. Ansonsten stehen noch zehn Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Für den Aufsteiger geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist SW Eppendorf zum FC Altenbochum, während der DJK Adler Riemke am selben Tag bei der TuS Kaltehardt antritt.