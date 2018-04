Im Spiel Westfalia Gelsenkirchen gegen den Erler SV 08 trennten sich beide Gegner mit einem 1:1-Remis.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte Erle mit 2:0 gewonnen.

Der Erler SV 08 startete mit vier Änderungen in diese Partie. Für Vorholt, Dziabel, Kitscha und Voßschmidt liefen diesmal Hermans, Reckort, Zimmer und Radtke auf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Frisch zurück aus der Kabine? Zumindest brachte Westfalia Gelsenkirchen durch Gordon Zyla den Ball in der 58. Minute erfolgreich im gegnerischen Netz unter, sodass es fortan 1:0 aus der Perspektive des Gastgebers hieß. In der 62. Minute stellte Erle personell um: Per Doppelwechsel kamen Jonas Klawikowski und Simon Schleich auf den Platz und ersetzten Dustin Radtke und Samet Yildirim. Fabrice Meinert war es, der in der 70. Minute den Ball im Tor von Gelsenkirchen unterbrachte. Schließlich gingen die Gelsenkirchener und der Erler SV 08 mit einer Punkteteilung auseinander.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Westfalia, sodass man lediglich fünf Punkte holte. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Westfalia Gelsenkirchen in der Tabelle auf Platz zwölf.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Erle deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist der Erler SV 08 in diesem Ranking auf. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Erle den siebten Platz in der Tabelle ein. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Gelsenkirchen Wacker Obercastrop, während der Erler SV 08 am selben Tag gegen die SuS Waltrop das Heimrecht hat.