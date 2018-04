Die Statistik spricht nicht gerade für den FC Bayern: Erst einmal in der Champions-League-Historie konnte ein Team im Halbfinale eine Heimniederlage im Rückspiel noch drehen.

1996 hatte Ajax Amsterdam mit Trainer Louis van Gaal zuhause gegen Panathinaikos Athen 0:1 verloren, in Griechenland dann aber 3:0 gewonnen. Die Bayern unterlagen am Mittwochabend gegen Real Madrid in der Allianz Arena 1:2 (1:1).

Bisher war der deutsche Fußball-Rekordmeister zweimal am Vorhaben gescheitert, in der Königsklasse nach einer Heimniederlage das Finale noch zu erreichen: In der vergangenen Saison schieden die Münchner nach einem 1:2 gegen Real aus (2:4 n.V.). 1991 hatte der Rekordmeister gegen Roter Stern Belgrad ebenfalls 1:2 zuhause verloren. Ein 2:2 in Belgrad durch eine Eigentor von Klaus Augenthaler (90.) bedeutete dann das Aus.

Ein Beispiel nehmen könnte sich der FC Bayern an Odense BK. Der dänische Klub ist der einzige in der über 60-jährigen Europacup-Geschichte, der die Königlichen nach einer Heim-Pleite im Hinspiel noch ausschaltete.

1994/95 gewann Real im UEFA-Cup-Achtelfinale zunächst bei Odense 3:2. Im Rückspiel im Bernabeu lag Madrid bis in die Nachspielzeit durch einen Treffer von Ulrik Pedersen 0:1 zurück, ehe Morten Bisgaard (90.+2) den zweiten und entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte. In Dänemark ist das Spiel als "Wunder von Madrid" bis heute in bester Erinnerung.