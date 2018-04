Die Oberliga Niederrhein bekommt ihren Showdown im Kampf um die Meisterschaft. Am Mittwochabend hat die SpVg Schonnebeck ihre Hausaufgaben gemacht.

Spektakulärer hätten es die Essener nicht machen können. Dank eines sensationellen Finishs gewann Schonnebeck am Mittwochabend mit 3:2 (0:1) bei der Ratinger Germania. Bis zur 91. Minute sah es danach aus, als könnte Spitzenreiter SV Straelen mit einem komfortablen Polster in das direkte Duell am Sonntag (15 Uhr, Live im RevierSport-Ticker) in Straelen gehen. Ratingen erwies sich als Spielverderber und führte bis zu diesem Zeitpunkt mit 2:1.

Doch dann schlugen die Gäste vom Schetters Busch eiskalt zu. Zunächst überwand Schwalben-Torjäger Marc Enger Germania-Torwart Dennis Raschka mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck (91.). Es war das 17. Saisontor des bulligen Stürmers, der seine Mannschaft anschließend sofort nach vorne peitschte. Denn das Ziel der Essener war klar: Nur ein Sieg zählte im Nachholspiel des 24. Spieltags, um in Schlagdistanz zu Straelen zu kommen.

In der 95. Minute sorgte Thomas Denker schließlich für grenzenlosen Jubel auf Seiten der Gäste. Der ehemalige RWE-Spieler kam in ähnlicher Position wie zuvor Enger an den Ball und beförderte die Kugel ebenfalls in die rechte Torecke. Die Schonnebecker Spieler lagen sich in den Armen, denn sie hatten ihr großen Ziel mit diesem irren Schluss-Spurt erreicht.

Durch den Auswärtsdreier haben die Essener nun zwei Zähler Rückstand auf den starken Aufsteiger. Somit hat es der amtierende Vizemeister am Sonntag selbst in der Hand, die Tabellenführung zu erobern. Ein echtes Highlight-Spiel fünf Spieltage vor dem Saisonende in der Oberliga Niederrhein. Die Schonnebecker scheinen jedenfalls bereit zu sein für die großen Momente.