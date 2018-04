Preußen Münster kam gegen den 1.

FC Köln mit 0:5 unter die Räder. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Köln mit 1:0 gewonnen. Sinan Karweina trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein. Oliver Issa Schmitt schoss die Kugel zum 2:0 für den FC über die Linie (16.). Karweina schraubte das Ergebnis in der 27. Minute zum 3:0 für den Gast in die Höhe. Schmitt legte in der 29. Minute zum 4:0 für den 1. FC Köln nach. Bis zur Pause hielt die Defensive von Münster dicht, sodass sich der Vorsprung von Köln nicht weiter vergrößerte. Bei der Preußen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Ousman Touray für Simon Winter in die Partie. Der FC konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim 1. FC Köln. Jean Carlos De la Cruz Bustamente ersetzte Sebastian Mueller, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Die letzten Zweifel der 65 Zuschauer am Sieg von Köln waren ausgeräumt, als Karweina in der 69. Minute das 5:0 schoss. Mit dem Schlusspfiff durch Jost Steenken fuhr die Geißböcke einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

In der Tabelle liegt Preußen Münster nach der Pleite weiter auf dem neunten Rang. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gastgeber die dritte Pleite am Stück.

Die Defensive des FC (23 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Bundesliga West zu bieten hat. Trotz des Sieges bleibt die Kölner auf Platz vier. Neun Spiele ist es her, dass der 1. FC Köln zuletzt eine Niederlage kassierte. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Münster Borussia Dortmund, während Köln am selben Tag gegen RW Oberhausen das Heimrecht hat.