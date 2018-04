Mit dem ASC Dortmund, Kaan-Marienborn, TuS Haltern, der Hammer SpVg und Lippstadt kämpfen in der Oberliga Westfalen noch fünf Teams um die beiden Aufstiegsplätze.

Daher war in den Nachholspielen am Mittwoch auch der Kampf um die Regionallga-Tickets das bestimmende Thema. Die Spiele in der Übersicht.



Hamm - ASC Dortmund 1:3 (0:2)

Das Topspiel am Mittwoch. Beide Teams wollen hoch. Hamm ist der Jäger, der aufgrund der weniger ausgetragenen Partien aber noch alles in der eigenen Hand hat. Dafür durfte das Match gegen Dortmund aber nicht verloren werden. Es traten die beiden Teams an, die zuletzt tolle Serien hingelegt haben. Hamm verlor die letzten elf Spiele nicht, der ASC verlor nur eine der letzten zwölf Begegnungen - am letzten Wochenende gegen Kaan-Marienborn. Das erste Ausrufezeichen in Hamm setzte der Gast. Pierre Szymaniak brachte den ASC nach 35 Minuten in Führung. Acht Minuten später legte der Spitzenreiter nach, Mike Schäfer traf zum 2:0-Pausenstand. Mit Wut im Bauch kam Hamm aus der Kabine und sofort zum Anschluss. Mike Pihl hauchte der SpVg wieder Leben ein. Aber nur für drei Minuten. Dann war es Dortmunds Toptorjäger Maximilian Podehl, der den Zweitore-Abstand wieder herstellte.

Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 2:5 (1:4)

Die Ahlener müssen immer noch mit einem Auge auf die Abstiegsränge schauen, demnach mussten sie Vollgas geben gegen Lippstadt. Der Gast durfte allerdings auch nicht patzen, um die ersten beiden Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Dann gab es den Blitzstart. Bilal Abdallah brachte Ahlen in Führung (5.), Tobias Puhl glich zwei Minuten später für Lippstadt aus. Und nach 19 Minuten drehte Puhl mit seinem zweiten Treffer die Partie für die Gäste. Benjamin Klingen traf nach 34 Minuten zum 3:1 - Langesberg legte noch vor dem Wechsel das 4:1 nach (41.) - die frühe Vorentscheidung. Zwar konnte Giuliano Nieddu für Ahlen verkürzen, doch Klingen sorgte mit dem 5:2 für Ruhe auf Seiten der Lippstädter.

FC Gütersloh - SF Siegen 0:1 (0:1)

Im dritten Spiel des Abends ging es nur um den Klassenerhalt. Der 16. empfing den 14. Bei einem Heimsieg hätte Gütersloh die Siegener überholt. Doch die Sportfreunde hatten was dagegen. Gilles-Nigel Kühler brachte die Gäste nach 25 Minuten in Führung. Dabei blieb es bis zum Ende.