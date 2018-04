Der ETB Schwarz-Weiß Essen trifft im Essener Derby auf RWE. Das Spiel soll eine Vorentscheidung im Abstiegskampf der U19 Niederrheinliga werden.

Die Niederlage im zurückliegenden Spiel gegen den Wuppertaler SV (1:2) war für ETB-Coach Christoph Liehn sehr unglücklich. Seine Mannschaft zeigte eine kämpferische Leistung, konnte sich jedoch nicht mit dem Sieg belohnen. Erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Gegentreffer nach einer Standardsituation. Für Liehn kein Grund, den Optimismus zu verlieren. "Langsam kann man die positive Entwicklung deutlicher erkennen", sagt der Trainer. Trotz dieser Entwicklung steht seine Mannschaft weiterhin im Abstiegskampf. In diesem Jahr konnte man erst fünf Punkte (ein Sieg, zwei Unentschieden) einfahren. Der ETB steht mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den elften Tabellenplatz, der den direkten Abstieg zur Folge hätte, beträgt nur zwei Punkte. Kann sich die Liehn-Elf auf der aktuellen Position halten, ziehen sie wie die Teams von Platz sieben bis zehn in die Relegation.

Bei drei verbleibende Spielen ist es vollkommen offen, wer in die Relegation einziehen wird. Im kommenden Match brauchen die Essener eine gute Leistung gegen Rot-Weiss Essen (Sonntag, 11:00 Uhr). Rot-Weiss will den Fans nicht nur zeigen, wer die Nummer eins im Essener Juniorenfußball ist, sondern auch den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Für den ETB wird dies keine einfache Aufgabe, dennoch glaubt Liehn an die Chance. "Wir wissen um unsere Form und gehen optimistisch in das Spiel", sagt der Trainer.

4 Punkte können für Relegation reichen

Wenn der ETB im Stadt-Derby eine gute Leistung zeigt, ist die Relegation in Reichweite. "Wir wollen nicht nur gegen die direkten Konkurrenten punkten", stellt Liehn klar. In den direkten Duellen geht es um Relegation oder Abstieg. Die Liehn-Elf trifft noch auf den FC Kray (8. Platz) und Bayer 05 Uerdingen (12.). Die beiden folgenden Gegner nimmt der Trainer sehr ernst. "Die Qualität von Kray und Uerdingen darf man auf keinen Fall unterschätzen", stellt er klar. Für die finalen Spiele hat er eine klare Marschroute. "Mit vier Punkten sind wir sicher in der Relegation", sagt der Trainer, "gegen Rot-Weiss wollen wir damit anfangen."