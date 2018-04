Aydin Erdal hat als neuer Trainer in Kray viel umgestellt. Durch ein mutiges Auftreten hat die Mannschaft eine bessere Ausgangslage vor den finalen Spielen.

Als Aydin Erdal die U19-Mannschaft des FC Kray im März übernahm, befanden sich die Spieler in der Formkrise. Niemand konnte erahnen, wie schnell es gehen würde, sich im unteren Tabellendrittel eine gute Position zu erkämpfen. Dafür musste der neue Trainer jedoch viel umstellen, für die Spieler wurde die Belastung in den letzten Wochen deutlich erhöht. "Unsere Kondition war nicht auf dem Niveau der Niederrheinliga", prangert Erdal an. Die einfache Lösung: "Wir trainieren jetzt fünfmal die Woche." Auf den Trainer warteten aber auch Probleme abseits des Platzes. Um die Mannschaft aus dem Abstiegskampf zu holen, setzte er auf einen stärkeren Zusammenhalt. "Ich habe die Verunsicherung gespürt. In Einzelgesprächen habe ich die Mannschaft wieder aufgebaut", sagt er.

Die Mannschaft nahm die Akzente des Trainers gut an. Gegen das Führungsduo, Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen, erzielte man jeweils ein Unentschieden. Die Mannschaft konnte die ersten Fortschritte im Spiel umsetzten. "Durch die verbesserte Kondition konnten wir 90 Minuten dagegen halten", sagt Erdal. Die Mannschaft musste lange auf ein Erfolgserlebnis warten, doch nach dem guten Start unter dem neuen Trainer wuchs das Selbstvertrauen schnell. "Die Mannschaft konnte sich wieder belohnen, die verbesserte Stimmung konnte man spüren", sagt Erdal. Zu dem Zeitpunkt war von der "Blockade im Kopf", wie der Trainer es nannte, nichts mehr zu spüren.

Mannschaft nimmt weiter Fahrt auf

Vor dem Spiel gegen den 1. FC Kleve schätzt er den stärkeren Siegeswillen seiner Mannschaft. "Jeder hatte uns abgeschrieben", erinnert sich Erdal. Doch die Trendwende macht sich bemerkbar: "Wir holen uns dadurch unsere Stärke. Vor den Spielen verdeutliche ich meinen Spieler diesen Sprung."

In den entscheidenden Spielen zeigte Kray, warum man nicht in den Abstiegskampf gehört. Gegen die direkten Konkurrenten (Straelen und Uerdingen) holte der letztjährige Vizemeister lebenswichtige Siege. Das Resultat ist derzeit Platz acht. Der siebte bis elfte Rang bedeutet die Teilnahme an der Relegation. Dort geht es erneut um den Klassenerhalt. Der Trainer blickt optimistisch auf die Relegation, die als sehr wahrscheinlich gilt. Der Rückstand auf den sechsten Platz beträgt ganze neun Punkte. Der Trainer blickt zuversichtlich auf die entscheidende Serie. "Dann haben wir die restlichen Fehler abgestellt", gibt Erdal vor. Bis dahin baut der Trainer auf eine konstant gute Form. "Die Form der letzten Spiele wird entscheidend für die Relegation sein", sagt der Trainer, der mit seiner Mannschaft am Sonntag (11:00 Uhr) gegen Kleve die positiven Eindrücke bestätigen kann.