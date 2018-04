Schalke-Stürmer Breel Embolo droht offenbar wieder eine längere Pause. Am Mittwoch nahm der Stürmer nicht am Mannschaftstraining teil.

Embolo war am Sonntagabend im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (2:2) wegen einer Oberschenkelverletzung zur Pause ausgewechselt worden. Dabei hatte er die Schalker in der fünften Minuten in Führung gebracht. Embolo hatte wegen einer Muskelverletzung die beiden Pflichtspiele vor dem Köln-Auftritt verpasst.

Eine Diagnose gaben die Königsblauen am Mittwoch nicht bekannt. Der letzte Stand stammt von Trainer Domenico Tedesco, der am Sonntag nach dem Spiel in Köln kurz und knapp sagte: "Dieses Mal ist es die andere Seite." Eine Diagnose gaben die Königsblauen am Mittwoch nicht bekannt. Ein Einsatz Embolos im wichtigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, live in unserem Ticker) ist fraglich. Tedesco ist bekannt dafür, angeschlagenen Spielern längere Ruhezeiten zu gönnen - aber diese dann auch nach der Genesung nicht von Beginn an einzusetzen, wenn sie in der Woche vor einem Spiel nicht durchtrainiert haben.

Das letzte Auswärtsspiel der Saison bestreiten die Königsblauen eine Woche später beim FC Augsburg (Samstag, 5. Mai, 15.30 Uhr) - auch das wäre für Embolo ein besonderes. Im Oktober 2016 holte der Augsburger Konstantinos Stafylidis den Embolo unsanft von den Beinen. Die Schalker mussten wechseln, ihr 22,5-Millionen-Euro-Mann wurde ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt diagnostizierte Brüche von Sprunggelenk und Wadenbein, Risse des Syndesmose- und eines Innenbandes. Embolo kam in der Saison nicht mehr für Schalke zum Einsatz, es drohte zwischenzeitlich sogar das Karriereende.

Inzwischen haben sich Stafylidis und Embolo versöhnt, die Rückkehr nach Augsburg wäre für den Schweizer dennoch mit weniger guten Erinnerungen verbunden.