Der SC Westfalia Herne hat am Mittwochmittag seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Mit diesem hat die Westfalia aktuell 24 Mann für die Oberliga-Saison 2018/19 unter Vertrag.

Mit Nazzareno Ciccarelli vom FC Brünninghausen verpflichtete die Westfalia einen Wunschspieler von Trainer Christian Knappmann: "Er passt zu einhundert Prozent in unser Anforderungsprofil. Nazzareno ist mit seinen herausragenden technischen Fähigkeiten in der Lage, Homogenität zu unseren physischen Top-Athleten zu erzeugen. Er wird unser Spiel noch variabler machen. Das ist eine absolute Verstärkung."

Der 21-jährige Italiener, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, spielte schon in der Jugend für die Westfalia und freut sich über die Rückkehr nach Herne: "Ich bin hocherfreut endlich in meiner Heimatstadt, höherklassigen Fußball spielen zu dürfen. Um so mehr, weil es sich bei Westfalia Herne um einen renommierten Klub mit einer, für den Amateurfußball, riesigen Tradition handelt und ich bereits in der Jugend für den SCW gespielt habe. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit "Knappi"."

Geht es nach Trainer Knappmann, dann ist der Kader mit nun 24 Spielern vollständig.

So sieht der Kader des SC Westfalia Herne für die Serie 2018/19 aus:

Tor

Niklas Lübcke (VfL Bochum U19)

Miguel Pires-Schulten (VfB Homberg U19)

Joel-Udo Küpper

Abwehr

Benjamin Teichmöller

Tobias Hötte

Niclas Grzelka

Simon Freitag

Philipp Rößler

Maurice Haar

Paul Caspar (Rot-Weiß Oberhausen U19)

Mittelfeld

Maurice Temme

Nico-Thorsten Legat

Dino Dzaferoski

Nico Thier

Maurice Kühn

Frederic Engbert

Robin Klaas

Mazlum Özel

Angriff

Erhan Duyar

Semih Demiroglu

Nazzareno Ciccarelli (FC Brünninghausen)

Ilias Anan

Ivan Benkovic