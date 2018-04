Der Oberligist TuS Haltern hat die ersten drei Zugänge für die neue Saison präsentiert. Neben einem Doppelpack aus Münster kommt auch ein Spieler aus Holzwickede nach Haltern.

Nach Luca Steinfeldt und Stephan Tantow, die beide vom SC Preußen Münster II, an die Stauseekampfbahn nach Haltern wechseln, konnte der TuS mit Robin Schultze nun den dritten neuen Mann für die Serie 2018/19 präsentieren.

"Robin ist ein Spieler, der sich auf dem Platz für sein Team aufopfert, flexibel einsetzbar ist und immer den Zug zum Tor such", freut sich der Sportliche Leiter Sascha Kopschina über die Neuverpflichtung vom Holzwickeder SC. "Ich möchte mich weiterentwickeln und freue mich tierisch auf den TuS Haltern. Menschlich und sportlich will ich mich so schnell wie möglich im Team etablieren, um mir nach Möglichkeit einen Stammplatz zu erarbeiten", ergänzt Schultze.

Ob das neue Trio für Haltern in der Regional- oder Oberliga spielen wird, steht noch nicht fest. Der TuS befindet sich mitten im Aufstiegskampf.

So sieht das Restprogramm der Aufstiegsanwärter aus:

ASC Dortmund

Hamm (A)

SF Siegen (H)

TuS Ennepetal (A)

RW Ahlen (A)

Schalke II (H)

Westfalia Herne (A)

Kaan-Marienborn

TuS Ennepetal (A)

TSG Sprockhövel (H)

Rheine (H)

Lippstadt (H)

Hamm (A)

TuS Haltern

SV Lippstadt (A)

Bielefeld II(A)

Hamm (H)

RW Ahlen (A)

Rheine (A)

Paderborn II (H)

Brünninghausen (A)

Hammer SpVg

ASC Dortmund (H)

Paderborn II (H)

TuS Haltern (A)

SF Siegen (A)

Bielefeld II (H)

RW Ahlen (H)

Gütersloh (A)

Kaan-Marienborn (H)

SV Lippstadt

RW Ahlen (A)

TuS Haltern (H)

Westfalia Herne (A)

Bielefeld II (A)

TuS Ennepetal (H)

Gütersloh (H)

Kaan-Marienborn (A)

SF Siegen (H)