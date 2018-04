Der KFC Uerdingen geht neue Wege: Der Regionalligist ruft ein eSport-Team ins Leben.

Der KFC möchte in Zukunft nicht nur in der echten Welt einen erfolgreichen Fußball spielen. Ab sofort gibt es daher ein eigenes eSport-Team, das nun nachhaltig aufgebaut werden soll. In Kooperation mit dem Ausrüster Capelli möchte der KFC das junge Team um den 24 Jahre alten Spieler Tim Heckenkamp fördern.

Tim, der bereits beim vergangenen Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Rasen der Grotenburg kurz vorgestellt wurde, ist hoch motiviert, selbst ein erfolgreicher Spieler bei Fifa und tritt dort ab sofort für und mit dem "KFC Uerdingen" an. "Ich habe vor, den KFC so gut wie möglich im eSport zu etablieren und mit guten Leistungen zu überzeugen. Das erste Ziel ist, in der kommenden Saison die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft zu schaffen und möglichst viele Events zu gewinnen."

Dazu sucht Tim Heckenkamp, der bereits mit einem weiteren Spieler zusammenarbeitet, auch noch weitere, starke Mitstreiter. Diese können sich ab sofort ganz einfach per E-Mail an esport@kfc-uerdingen.de bei ihm melden und bewerben. Dabei geht es derzeit ausdrücklich darum, ein starkes Team im Bereich Fußball aufzubauen.