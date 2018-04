Am kommenden Freitag schauen die Vereine der Regionalliga West gespannt nach Unterhaching. Denn dort wird ein fester Aufsteiger per Los ermittelt.

Über Jahre gab es Proteste und hitzige Diskussionen. "Meister müssen aufsteigen" - so lautete die Forderung der Regionalliga-Vereine. Denn seit der Saison 2008/09 werden die Aufsteiger in die 3. Liga in einer Aufstiegsrunde ermittelt. Zwei Spiele im Europapokal-Modus entscheiden über eine gesamte Saison. Ein äußerst umstrittenes Konzept, das der DFB nach intensiven Protesten überdenken musste.

Komplett behoben wurde das Problem nicht. Im Dezember 2017 wurde beim Außerordentlichen Bundestag in Frankfurt ein kompliziertes Übergangsmodell verabschiedet. Dieses sieht vor, dass es in den kommenden beiden Spielzeiten vier statt drei Aufsteiger in die 3. Liga geben wird. Die Meister der Regionalliga Südwest und der Regionalliga Nordost erhalten im ersten Jahr das direkte Aufstiegsrecht. Der dritte direkte Aufsteiger wird am kommenden Freitag per Los ermittelt. Im Rahmen der Drittligapartie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem VfR Aalen fällt die Entscheidung. Die Regionalliga-Staffeln, Bayern, West und Nord hoffen auf das richtige Los. Den vierten Aufsteiger müssen die beiden Staffeln in einem Hin- und Rückspiel ermitteln, die bei der Ziehung leer ausgehen.

Der Sender Telekom Sport überträgt die Auslosung ab 18:30 Uhr live. Ziehung und Spiel werden frei empfangbar für alle Zuschauer über die Telekom Sport TV-Apps (Amazon, Samsung), mobil (iOS, Android) sowie auf telekomsport.de gezeigt.

Darüber hinaus wird am Freitag feststehen, gegen wen der Meister der West-Staffel in diesem Jahr in der Relegation antreten wird. Denn noch ist die genaue Zuordnung der beiden Südwest-Vertreter unklar. Um möglicher Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen, wurde darauf zunächst verzichtet. Seit Samstag steht der 1. FC Saarbrücken jedoch als Südwest-Meister fest, sodass die genauen Paarungen nun ermittelt werden können. Der West-Sieger kann somit auf Saarbrücken oder ein Trio treffen, welches sich noch um Platz zwei hinter Saarbrücken streitet. Waldhof Mannheim, der SC Freiburg II und Kickers Offenbach sind noch im Rennen um Platz zwei und werden somit zusammen auf einer Loskugel stehen.

Die Aufstiegsspiele werden in drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Hinspiele sind für Donnerstag, 24. Mai, vorgesehen, die Rückspiele für Sonntag, 27. Mai. Die genauen Anstoßzeiten legt der DFB noch in Abstimmung mit den übertragenden TV-Sendern fest.